Una promessa da mantenere. E centinaia di chilometri da percorrere per stare vicino alla propria squadra del cuore. Facu Mensegues, tifoso dell'Estudiantes, ha deciso di raggiungere Montevideo in bicicletta per assistere alla finale contro il Palmeiras, in programma per il titolo continentale. Un viaggio tutt'altro che semplice, iniziato venerdì mattina alle 4.20, sotto una forte tormenta. Ma niente ha fermato la sua voglia di partire. Tutto nasce da una promessa fatta tempo fa insieme a un amico: se l'Estudiantes fosse arrivato in finale, sarebbero tornati in Uruguay. Questa volta, però, niente macchina. Solo due biciclette e tanta voglia di arrivare fino in fondo.

Dal viaggio in auto alla promessa in bicicletta: Facu vuole esserci a tutti i costi

La storia era iniziata con un altro viaggio.e un amico avevano percorso 5.400 chilometri a bordo di una Renault Clio per seguire. Al termine di quell'avventura si erano fatti una promessa: in caso di qualificazione alla grande finale, sarebbero tornati in Uruguay, ma pedalando per centinaia di chilometri. E così è stato. La partenza è arrivata alle 4.20 di venerdì, accompagnata da una forte pioggia che li ha messi subito alla prova. Ma i due hanno deciso di non fermarsi. Facu ha raccontato la sua avventura sui social, trasformando il viaggio in un'occasione per coinvolgere gli altri tifosi.

Non ha trovato un biglietto per la finale, ma non ha intenzione di rinunciare a esserci. "Purtroppo non ho i biglietti, ma sto bene. Mi vedrete nelle storie, sto bene e mi sto godendo il viaggio. Ho tanta voglia", ha raccontato nella ricostruzione dell'EditorPlatense. Ha anche ricordato i tre mesi trascorsi da mochilero in Brasile, un'esperienza che gli ha permesso di scalare diverse posizioni in una classifica personale, fino a raggiungere il 394° posto. Adesso, però, conta soltanto arrivare a Montevideo prima della grande carovana di sostenitori dell'Estudiantes. Perché certe promesse non si possono lasciare a metà. E Facu vuole esserci, anche senza un posto sugli spalti.