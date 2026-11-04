Fernando Muslera continua a sopravvivere nel nostro presente, tra gioie e disgrazie calcistiche. Ogni settimana pensiamo di esserci liberati di lui, della sua idea di portiere discontinuo, del suo eterno legame con l'Uruguay etc... Eppure, non ce ne liberiamo mai. Puntualmente, il nome di Fernando Muslera torna nelle nostre newsletter quotidiane e ci interroga sul tempo che passa e sulla sua straordinarietà. L'estremo difensore della Celeste, ma nato a Buenos Aires, ha avuto un impatto nella nostra memoria collettiva per le sue stagioni altalenanti con la maglietta della Lazio, con cui ha vinto una Coppa Italia (2008-9) e una Supercoppa italiana (2009).

¿QUE TE PASÓ, NANDO?



Muslera falló en la salida e Instituto aprovechó para poner el 1-0 a los 2 minutos de partido ante Estudiantes en La Plata.



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I guai di Muslera contro l'Instituto De Cordoba

In seguito sono arrivate le 14 stagioni col, con cui ha sfidato e buttato fuori la Juventus ma soprattutto che ha condotto alla conquista di 19 titoli (di cui 6 Supercoppe, record). Tra una Copa America e un Mondiale in cui ci ricordiamo della sua esistenza, Muslera torna in Sudamerica nel giugno 2025: decide infatti di trasferirsi all'Estudiantes.Dotato di ottimi riflessi, l'ex Lazio ha sempre mostrato notevoli doti atletiche e di letture, nonostante abbia spesso sporcate alcune prestazioni con papere o errori grossolani. Nelle ultime settimane, Muslera è tornato alla ribalta della stampa mondiale per la sua prestazione gigantesca contro il Flamengo in semifinale di Copa Libertadores . Nel leggendario Maracaná, il portiere della nazionale uruguaiana (vincitore di una Copa America nel 2011) ha ritrovato uno stato di forma eccezionale, che gli ha permesso di parare ben 3 rigori (tra cui quelli degli ex Serie Ae Paquetá) nella lotteria dei penalty finali, decisivi nel trascinare l'Estudiantes all'ultimo atto del trofeo contro il Palmeiras.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 22 OTTOBRE: Fernando Muslera dell'Estudiantes reagisce ai rigori durante la semifinale della Copa CONMEBOL Libertadores della seconda tappa tra Flamengo e Estudiantes allo Stadio Maracana il 22 ottobre 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Tuttavia, dopo i grandi fasti della notte di coppa, Muslera ha combinato qualche guaio nella partita del campionato argentino, durante la fase di Clausura. L'ex Gala si è reso protagonista in negativo del match. L'estremo difensore dell'Estudiantes ha regalato tutte e 3 le reti segnate dall'Instituto De Cordoba. Nel match, terminato 3-3, Muslera ha prima sbagliato clamorosamente un rinvio, poi ha scelto male i tempi e gli spazi dell'uscita su un calcio d'angolo e infine ha subito un gol sul proprio palo. Nonostante i suoi 40 anni, sentiremo sempre parlare di lui, nel bene e nel male.