Storia e tradizione, la coreografia del PSG per la sfida contro la Roma

Warren Zaire-Emery è nella storia del Paris Saint-Germain. Il club bicampione d'Europa in carica annovera tantissimi calciatori di talento nella propria rosa, molti dei quali con una carta d'identità da far invidia a chiunque. Tra costoro rientra senza alcun dubbio il centrocampista di nazionalità francese. Classe 2006, lo scorso 8 marzo Zaire-Emery ha compiuto 20 anni, ma può vantare un'esperienza già incredibile.

Nella sua breve carriera ha giocato soltanto per il PSG, esordendo in prima squadra nella stagione 2022-2023. Giunto alla quinta annata sportiva coi francesi, dunque, ha già tagliato un traguardo storico. Mai nessuno prima di lui, infatti, aveva giocato 200 partite col club a soli 20 anni.

PSG, Zaire-Emery va di corsa: 200 partite a 20 anni

Prima le giovanili con il Paris, quindi diverse stagioni con i "grandi", nonostante ancora grande non lo sia. Zaire-Emery ha così commentato questo, palesando tutta la sua soddisfazione al termine della partita vinta 2-0 con il Lorient. Di seguito le sue parole: "Aver raggiunto le 200 partite, oltre ad ottenuto una vittoria contro una squadra di livello come il Lorient,".

PARIGI, FRANCIA - 26 OTTOBRE: Fabian Ruiz Pena #8 del Paris Saint-Germain, Warren Zaire Emery #33 del Paris Saint-Germain e Willian Pacho #51 del Paris Saint-Germain osservano durante la partita di Ligue 1 McDonald's 2026/27 tra Paris Saint-Germain e Olympique Lyonnais al Parc des Princes il 26 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

"Sono contento di giocare per loro" - ancora sul legame con il club della capitale - "È divertente, si è creata una famiglia. Ogni giorno giocare con loro mi provoca piacere. Amo la vita che conduco, ogni giorno di cui si compone".

Insomma, una dichiarazione d'amore e la testimonianza deldel calciatore col contratto in scadenza nel giugno 2029. In poco tempo, il ragazzo è diventato riferimento della sua squadra. Zaire-Emery ha arricchito le 200 presenze coi francesi con: 8 gol in campionato, 1 in Coppa di Francia, 2 in Champions League. Nessuna gioia personale ancora festeggiata quest'anno, chissà che non possa presto sbloccarsi per celebrare l'obiettivo raggiunto.