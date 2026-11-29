Tra le sfide che hanno avuto luogo nel corso della giornata di ieri, figura anche quello che ha messo di fronte il Real Madrid di José Mourinho ed il Deportivo Alavés. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione del turno numero 14 della Liga Spagnola 2026/2027. Presso lo Stadio Santiago Bernabeu, gli ospiti che hanno come allenatore Quique Sanchez Flores hanno vinto 1-2 interrompendo, in questo modo, a quota dieci la striscia di vittorie consecutive della squadra della capitale tra campionato e Champions League. Una cosa che ha fatto molto discutere della gara di ieri è l'arbitraggio e di ciò ne ha parlato lo Special One nella conferenza stampa tenutasi dopo la partita.

Sconfitta per il Real Madrid, Mourinho: "L'arbitro voleva fare il fenomeno"

Il Deportivo Alavés ha sbloccato il risultato al minuto 22 con la rete di. Verso la fine del primo tempo, gli animi hanno iniziato a scaldarsi dato che nei minuti di recupero l'arbitroha ammonito Mourinho per proteste. Durante la seconda frazione di gioco, per la precisione al 61', la squadra ospite ha trovato il gol del raddoppio con, il quale ha ricevuto l'assist dall'ex Real Madrid. Otto minuti più tardi, i Blancos hanno accorciato le distanze con la rete disu assist diAl 74', il direttore di gara ha ammonito sia il centrocampista inglese citato poco sopra cheper proteste. Poco prima del 90', precisamente al minuto 87, l'arbitro aveva assegnato unin favore del Real Madrid per fallo su Bellingham. Tuttavia, a seguito della revisione al, Soto Grado ha tolto il rigore e ha espulso Bellingham per. Terminato l'incontro, nel corso della conferenza stampa Mourinho ha rilasciato diverse dichiarazioni e si è soffermato anche sull'arbitraggio di Soto Grado.

Madrid, Spagna - 28 novembre 2026: L'arbitro Cesar Soto Grado ammonisce Jose Mourinho, allenatore del Real Madrid, (non in foto) durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Deportivo Alaves all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Le parole dell'ex tecnico di Inter e Roma: "Dalla panchina è difficile giudicare se fosse rigore o meno. Jude mi ha detto che era rigore e se un giocatore mi dice ciò, gli credo. Dalla panchina potrebbe sembrare un rigore esagerato, ma quest'arbitro... Vediamo a chi darà il cartellino rosso durante la prossima stagione. Due anni fa l'ha fatto con Mbappé, lo scorso anno è toccato a Vinicius ed ora Bellingham, la prossima stagione sarà il turno di Courtois. A quest'arbitro piace ostentare il suo potere, vuole fare il fenomeno. Ovviamente non è colpa sua se abbiamo perso, però Mbappé viene trattenuto dalla maglia e l'arbitro non ha neanche dato il giallo. Ho provato rabbia".