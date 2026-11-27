Tra le gare che andranno in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio figura anche quella che metterà di fronte il Real Madrid allenato da José Mourinho ed il Deportivo Alavés. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 14 della Liga Spagnola 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 di sabato 28 novembre e si disputerà presso lo Stadio Santiago Bernabeu. Ovviamente, i padroni di casa punteranno alla vittoria con lo scopo di raggiungere a quota 36 punti il Barcellona, che scenderà in campo domenica 29. In vista della sfida del Bernabeu, nel corso della giornata odierna ha avuto luogo la conferenza stampa di Mourinho, il quale ha rilasciato diverse dichiarazioni su vari argomenti.

Real Madrid, Mourinho: "Supercomputer basati su IA? Sono spazzatura"

In primo luogo, lo Special One ha parlato dell'Alavés: "Stanno facendo un ottimo campionato e, data la nostra posizione in classifica, ci aspetta un'altra partita difficile. Noi giocheremo per conquistare i tre punti". In seguito da parlato di: "Quando lo allenavo alla Roma, era un ragazzino che aveva tanta strada da fare, ma adesso sta crescendo molto ed è molto più maturo. Sia Rudiger che Konaté lo stanno aiutando molto. Meglio non esagerare con gli elogi altrimenti potrebbero ritorcersi contro di lui in futuro". Parlando di, invece, ha dichiarato: "Sta migliorando e la cosa più importante è avere il sostengo della squadra indipendentemente dalle prestazioni. Adesso è ad un livello in cui ci aiuta, il resto è secondario".Successivamente, Mourinho ha parlato della sua squadra: "Sono qui da cinque mesi e, per il momento, non ci sono stati problemi. Se dovesse succedere qualcosa, saremmo qui per aiutarci. Ma so che non accadrà nulla perché tutti hanno lo stesso obiettivo e tutti vogliono giocare. A nessuno piace essere escluso". Poi ha aggiornato il: "Alexander-Arnold non ci sarà perché ha l'influenza. Stessa cosa vale per Rodrygo, che è in buona forma e sta lavorando sodo. Domani in panchina ci sarà Mendy ed è una buona notizia perché significa che potrà giocare".

Mou ha parlato anche del primo posto in Champions League avendo anche qualcosa da ridire sugli algoritmi: "Adesso penso all'Alavés, è presto per parlare di Champions. Non voglio fare i Play-off dato che abbiamo troppe partite. Poi si dice che siamo i favoriti...ma questi supercomputer con intelligenza artificiale sono spazzatura".