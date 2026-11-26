La vittoria contro il Barcellona sembra proprio si sia rivelato un ottimo toccasana per il Real Madrid. Da quel giorno la squadra di José Mourinho non ha più sbagliato arrivando ad ottenere ben 10 vittorie consecutive tra LaLiga e Champions League. Proprio in quest'ultima competizione, i blancos sono reduci dal dominante successo per 5-2 sul PSV grazie al quale hanno conquistato la vetta della classifica della fase campionato: frutto di 5 vittorie in altrettante partite. Tuttavia l'algoritmo non premia il Real.

Champions League, il Real Madrid vince ma non basta: per l'algoritmo i blancos non sono i favoriti

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Cinque vittorie su cinque in Champions League. 10 totali considerando anche le partite in campionato. Il Real Madrid è completamente rinato dopo un inizio di stagione caratterizzato da prestazioni opache con conseguenti critiche verso squadra e dirigenza ma da quell'importante successo contro ilche ha riaperto la Liga la situazione è cambiata. Ora la squadra digioca, diverte e vince. Anche soffrendo. Tuttavia, questo sembra non essere sufficiente al supercomputer di Opta per vedere i blancos come i favoriti per il successo nella competizione europea per eccellenza.Secondo l'algoritmo, infatti, il club del Santiago Bernabeu è dato addirittura alcon una percentuale del 10,69%. Davanti ai madrileni troviamo. Un fattore che ha dell'incredibile dato che, al momento, tutte queste squadre sono dietro alla squadra di Mourinho nella classifica della fase campionato. Unico "merito" che l'algoritmo sembra riconoscere al Real Madrid è che al 99,62% chiuderà la prima fase tra le prime 8 se non al primo posto. Ma dagli ottavi di finale la percentuale di vittoria è destinata ad abbassarsi.

MADRID, SPAGNA - 24 NOVEMBRE: Jude Bellingham del Real Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della 5ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e PSV Eindhoven, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 24 novembre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Questo perché l'algoritmo non tiene in considerazione il numero di vittorie, ma le tendenze e le prestazioni della squadra. Un particolare che avrebbe aspetti ancora più bizzarri se il Real Madrid dovesse continuare a vincere perché in quel caso agli sportivi, se non agli stessi tifosi dei blancos, verrebbe logico chiedersi: cos'altro deve fare il Real per vincere la Champions League?