Con la vittoria sul PSV la squadra di Mourinho ha conquistato la vetta della classifica ma per l'algoritmo i blancos non sono i favoriti alla vittoria finale
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La vittoria contro il Barcellona sembra proprio si sia rivelato un ottimo toccasana per il Real Madrid. Da quel giorno la squadra di José Mourinho non ha più sbagliato arrivando ad ottenere ben 10 vittorie consecutive tra LaLiga e Champions League. Proprio in quest'ultima competizione, i blancos sono reduci dal dominante successo per 5-2 sul PSV grazie al quale hanno conquistato la vetta della classifica della fase campionato: frutto di 5 vittorie in altrettante partite. Tuttavia l'algoritmo non premia il Real.
Champions League, il Real Madrid vince ma non basta: per l'algoritmo i blancos non sono i favoritiCinque vittorie su cinque in Champions League. 10 totali considerando anche le partite in campionato. Il Real Madrid è completamente rinato dopo un inizio di stagione caratterizzato da prestazioni opache con conseguenti critiche verso squadra e dirigenza ma da quell'importante successo contro il Barcellona che ha riaperto la Liga la situazione è cambiata. Ora la squadra di Mourinho gioca, diverte e vince. Anche soffrendo. Tuttavia, questo sembra non essere sufficiente al supercomputer di Opta per vedere i blancos come i favoriti per il successo nella competizione europea per eccellenza.
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Questo perché l'algoritmo non tiene in considerazione il numero di vittorie, ma le tendenze e le prestazioni della squadra. Un particolare che avrebbe aspetti ancora più bizzarri se il Real Madrid dovesse continuare a vincere perché in quel caso agli sportivi, se non agli stessi tifosi dei blancos, verrebbe logico chiedersi: cos'altro deve fare il Real per vincere la Champions League?
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