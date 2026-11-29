Dopo una serie di risultati deludenti e una situazione infortuni sempre più preoccupante, Vincent Kompany deve fare i conti con un'altra pesante assenza, quella di Konrad Laimer. L'austriaco ha infatti riportato una lussazione del tendine peroneo della caviglia destra durante la partita contro l'Amburgo, che lo costringerà a sottoporsi a un intervento chirurgico. La notizia è stata confermata direttamente dal club bavarese attraverso un comunicato ufficiale, nel quale è stato specificato che non è stata ancora stabilita una data per il suo rientro, che dipenderà dall'esito dell'operazione.

Crisi infortuni al Bayern Monaco: Laimer è solo l'ultimo di una lunga lista

Dopo la vittoria contro il Mainz di inizio novembre, sono arrivati due passi falsi in campionato, l'1-1 contro il Colonia e lo 0-0 sul campo dell'Amburgo, nella quale Joshua Kimmich ha rimediato un cartellino rosso aggiungendosi alla lista degli indisponibili per la prossima gara. A questi risultati ottenuti in Bundesliga si aggiunge la sconfitta per 2-1 contro il Lille in Champions League, un altro campanello d'allarme per una squadra che fatica a ritrovare la continuità a cui ci ha sempre abituati.

AMBURGO, GERMANIA - 28 NOVEMBRE: Joshua Kimmich dell'FC Bayern Monaco parla con l'arbitro Bastian Dankert prima di essere espulso durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Hamburger SV e FC Bayern München al Volksparkstadion il 28 novembre 2026 ad Amburgo, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Oltre all'infortunio di ieri subito dall'austriaco, altri giocatori importanti sono finiti ai box per problemi fisici, tra cui: Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, Alphonso Davies, Manuel Neuer, Serge Gnabry e Ismael Saibari, riducendo drasticamente le possibilità di scelta di Kompany.

Caricamento post Instagram...

Quella di Laimer però è una delle assenze più pesanti per l'allenatore belga, che considera il classe 1997 uno degli elementi più affidabili e duttili della propria rosa. L'austriaco può infatti essere impiegato sia in mezzo al campo sia sulla fascia destra, garantendo intensità, aggressività nel pressing e un prezioso contributo in tutte le fasi di gioco. I numeri della stagione confermano il suo peso all'interno della squadra. Considerando tutte le competizioni, il centrocampista ha collezionato 16 presenze, 2 gol e 1 assist, per un totale di 1.195 minuti disputati.

Il Bayern occupa attualmente il secondo posto in campionato con 23 punti, uno in meno rispetto al Borussia Dortmund, che guida la classifica a quota 24, in attesa del big match di stasera contro il Bayer Leverkusen che potrebbe spedirli a +4 dai bavaresi. Una situazione che aumenta la pressione sulla squadra di Kompany, chiamata a ritrovare continuità nonostante le numerose ed importanti assenze.