L'annata di Vinicius non è delle più semplici. Il brasiliano ha cominciato con handicap questa stagione, mentre la crescita di Yan Diomandé non ha fatto altro che alimentare dubbi sulla reale possibilità di conservare la titolarità nelle scelte di Mourinho. Si sta tentando in tutti i modi di tenere solidi i rapporti nello spogliatoio senza creare dissapori tra competitor. Ad oggi, però, il "caso Vinicius" continua a tenere banco tra le fila del Real Madrid.

Mourinho continua ad essere il suo principale difensore. Per il portoghese "Non si può dire se ci sia stato un giocatore migliore di altri (nella gara con l'Alaves ndr) e l'allenatore è responsabile in partite come questa".

Real Madrid, dentro il "caso Vinicius": ancora fischi per il brasiliano

Già prima della partita l'allenatore ex Inter e Roma era stato chiaro: "Vinicius e Diomande non sono in competizione l'uno con l'altro". Prima della gara con il PSV Eindhoven, sempre sull'esterno, così si era espresso Mourinho: "Recupererà il suo pieno potenziale. L'ho visto la scorsa stagione, quando allenavo il Benfica.".

PAMPLONA, SPAGNA - 21 FEBBRAIO: Vinicius Junior del Real Madrid sembra scoraggiato dopo la sconfitta della squadra nella partita di LaLiga EA Sports tra CA Osasuna e Real Madrid CF allo Stadio El Sadar il 21 febbraio 2026 a Pamplona, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

In avvicinamento alla partita con il Celta Vigo il classe 2000 era stato definito "calciatore incredibile" e di lui si era detto che il Real Madrid ne "avesse bisogno". Il calciatore "più adatto a giocare sulla sinistra" continua, suo malgrado, a non suscitare grandi apprezzamenti del suo pubblico.

In questa stagione Vinicius ha giocato, di cui 10 in campionato e 5 in Champions League. Fin qui però, il suo contributo in fase realizzativa è stato piuttosto esiguo.e uno in Europa, al netto di tre assist forniti ai compagni. Lo stesso Vincius disse, durante la sosta per le nazionali, che si fosse allenato poco in vista del mondiale, riposandosi di più. Magari questo può averesul suo inizio di stagione che, però, ricordò essere ancora lunga. Vedremo se riuscirà a rialzare la testa e ad ammutolire definitivamente i fischi.