Sabato 5 dicembre 2026, alle 19:30, Juve Stabia e Benevento tornano ad affrontarsi al Romeo Menti nella 15ª giornata di Serie B. Sarà appena il terzo derby tra le due squadre in cadetteria. Il dato sorprende, se si pensa a quante volte le strade di Vespe e Streghe si sono incrociate e a quanto spesso la partita abbia avuto conseguenze sulla categoria in cui avrebbero giocato l’anno seguente.

Al Vigorito, per esempio, ricordano ancora due sere a distanza di quattro anni. Il 29 giugno 2020 il Benevento batté la Juve Stabia con un gol di Marco Sau e conquistò la Serie A davanti agli spalti vuoti. L’8 aprile 2024 si giocò nello stesso stadio, finì 0-0 e a festeggiare furono gli stabiesi, promossi in B. A Castellammare il fischio finale arrivò in diretta sul maxischermo allestito vicino al Menti. Quella sera, per vedere la Juve Stabia salire di categoria, ai suoi tifosi bastava che dal Sannio non arrivasse la notizia di un gol.

Le origini del derby Juve Stabia-Benevento tra il San Marco e il Meomartini

Il primo precedente ricostruito risale al Il Benevento ospitò lo Stabia in Serie C e la partita terminò. Al ritorno, il 3 marzo 1946, finì allo stesso modo. A Castellammare Coccolo segnò dopo dieci minuti, Caltagirone pareggiò al 19′ e Riccobono riportò avanti lo Stabia in avvio di ripresa. Il quarto gol arrivò al 55′, su un’autorete di Dolfi. Di quelle due partite, spesso assenti dai riepiloghi del derby, la seconda ha lasciato anche un tabellino con formazioni e marcatori.

Il primo confronto al vertice arrivò nella stagione 1947/48. Lo Stabia vinse 2-1 al San Marco, il Benevento si rifece con un 3-0 al Meomartini. Alla fine del campionato gli stabiesi chiusero primi con 44 punti, davanti ai sanniti a 41 e all’Avellino a 39. Tutte e tre furono ammesse alla nuova Serie C. Nelle tre stagioni successive il Benevento vinse sempre in casa, mentre a Castellammare raccolse un pareggio e due sconfitte. Già allora, per chi partiva in trasferta, era un derby complicato.

Negli anni Cinquanta e Sessanta le due società attraversarono categorie e denominazioni diverse. Si ritrovarono in IV Serie e poi in Serie D, anche quando la squadra sannita si chiamava San Vito Benevento. Il 1963/64 consegnò agli stabiesi il successo più largo emerso nella ricostruzione, un 5-0 con tripletta di Pagura e reti di Raise e Smenghi. I sanniti vinsero 2-0 il ritorno e qualche stagione più tardi, nel 1969/70, si presero un 5-1. Nel 1971/72 la Juve Stabia vinse entrambe le partite, 2-1 a Benevento con Prota e Toniutto e 3-0 a Castellammare. A fine campionato le Vespe salirono in C, davanti a Nocerina e Benevento.

Lo spareggio del 1991, tredici minuti per salire in C2

Ilil Benevento vinse 1-0 con un gol di Bottalico. Era l’andata dello spareggio tra due vincitrici dei rispettivi gironi dell’Interregionale e in palio c’era la promozione in Serie C2. A Castellammare il ritorno si giocò una settimana dopo, davanti a circa quindicimila spettatori. Arbitrava Stefano Farina. Per più di un’ora il vantaggio conquistato dai sanniti all’andata rimase in piedi.

Al 66′ Giovanni Fontanella segnò il gol che rimise in equilibrio lo spareggio. Al 79′ Carmelo Condemi fece il 2-0. La Juve Stabia di Carmine Santosuosso, che aveva già vinto il proprio campionato, dovette aspettare quei tredici minuti per potersi dire promossa. Per il Benevento rimase la vittoria dell’andata, troppo poco di fronte a un Menti che aveva aspettato per tutta la partita il gol del sorpasso.

Gli anni Novanta offrono anche due precedenti meno ricordati. Nel settembre 1997 le Vespe vinsero 3-2 a Castellammare in Coppa Italia Serie C. L’anno successivo, sempre in Coppa, si imposero 2-1 a Benevento. Poi, in C1, arrivò il 4-0 del 24 ottobre 1999. Davide Di Nicola ne segnò tre e Vincenzo Saladino completò il risultato. Il ritorno nel Sannio finì 2-2. Tra i marcatori di quel pomeriggio ci fu anche Simone Tiribocchi.

BENEVENTO, ITALIA – 29 GIUGNO: Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, festeggia la conquista del campionato di Serie B al termine della partita tra Benevento e Juve Stabia, disputata allo stadio Ciro Vigorito di Benevento il 29 giugno 2020. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images per la Lega Serie B)

Il playoff del 2011, da Molinari al rigore di Tarantino

Vent’anni dopo lo spareggio, Juve Stabia e Benevento si ritrovarono a giocarsi un posto nella finale per la Serie B. Al Menti, il il difensore Morris Molinari segnò dopo un quarto d’ora . La Juve Stabia ebbe la possibilità di raddoppiare su rigore, ma Marco Paoloni fermò Giorgio Corona. Quella parata tenne il Benevento a un solo gol di distanza, con il ritorno ancora da giocare in casa.

Il 5 giugno, a Benevento, Felice Evacuo segnò di testa al 20′. Per la Juve Stabia, che fino a quel momento aveva avuto dalla sua il gol di Molinari, si trattava di trovare l’episodio che cambiasse di nuovo lo spareggio. Lo trovò nella ripresa, quando Nazareno Tarantino trasformò il rigore dell’1-1. Le Vespe di Piero Braglia passarono con il 2-1 complessivo. In finale pareggiarono 0-0 al Menti con l’Atletico Roma e vinsero 2-0 nella capitale. Castellammare ritrovò una Serie B che mancava dalla stagione 1951/52.

Pino Daniele, Eusepi e la prima promozione sannita in B

Il derby dell’Epifania del 2015 cominciò sugli spalti.era morto da poche ore e i tifosi delle due squadre lo ricordarono al Menti. La curva stabiese espose uno striscione ispirato a Che soddisfazione. In campo la Juve Stabia passò con un pallonetto di, che si era liberato di Gennaro Scognamiglio, suo avversario quel giorno e protagonista in gialloblù nei playoff del 2011.

Il Benevento ribaltò la partita quando mancava meno di un quarto d’ora. Umberto Eusepi segnò al 73′ e al 76′, firmando l’1-2. La Juve Stabia di Giuseppe Pancaro aveva avuto a lungo in mano la gara. Quella di Fabio Brini uscì dal Menti con tre punti e la doppietta del suo centravanti.

I sanniti tornarono a vincere a Castellammare il 23 marzo 2016, stavolta con un gol di Lorenzo Del Pinto. Era il Benevento di Gaetano Auteri, che grazie a quello 0-1 consolidò il primo posto e poco più di un mese dopo batté il Lecce 3-0. La prima promozione in Serie B della storia giallorossa arrivò quel giorno. Per vedere il derby in cadetteria sarebbe servito aspettare ancora tre stagioni.

Il primo derby in Serie B tra Juve Stabia-Benevento e la sera di Marco Sau

Illa Juve Stabia ospitò il Benevento capolista.portò avanti i padroni di casa e nella ripresapareggiò di testa. L’1-1 del Menti fu il primo risultato della sfida in Serie B. Il secondo maturò sette mesi dopo, in un campionato che nel frattempo si era fermato per la pandemia.

Al ritorno, il 29 giugno 2020, il Benevento giocò per oltre un’ora in dieci dopo l’espulsione di Luca Caldirola. Al 71′ segnò Marco Sau. La scelta del protagonista sarebbe sembrata quasi studiata: nella Serie B 2011/12 l’attaccante sardo aveva fatto 21 gol in 36 partite con la Juve Stabia. Stavolta una sua rete contro le Vespe diede al Benevento di Filippo Inzaghi la certezza della seconda promozione in Serie A, a sei giornate dalla fine. Al Vigorito, quella sera, la partita si giocava a porte chiuse.

BENEVENTO, ITALIA – 29 GIUGNO: L’arbitro Livio Marinelli parla con i giocatori del Benevento dopo aver espulso Luca Caldirola durante la partita di Serie B tra Benevento e Juve Stabia, disputata allo stadio Ciro Vigorito di Benevento il 29 giugno 2020. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images per la Lega Serie B)

Bellich e lo 0-0 del 2024 che fece festa a Castellammare

Quando il derby tornò in Serie C, il, a decidere l’andata fu un colpo di testa di. Il centrale della Juve Stabia segnò l’1-0 al Menti e le Vespe allungarono in testa alla classifica. Il ritorno si giocò l’8 aprile, quando alla squadra di Guido Pagliuca bastava un punto per chiudere il campionato.

Il Benevento cercò il gol fino alla fine, la Juve Stabia difese lo 0-0 che le serviva. Al fischio finale il vantaggio su Benevento e Avellino era ancora di undici punti, con tre giornate da giocare. La festa partita sul campo del Vigorito si spostò presto per le strade di Castellammare. Tra quella promozione e il ritorno in B del Benevento di Antonio Floro Flores, maturato nell’aprile 2026 con la vittoria in casa della Salernitana, si è aperta la strada al derby del 5 dicembre.

Quante volte si sono affrontate Juve Stabia e Benevento

Il bilancio storico ricostruito prima del derby del dicembre 2026 comprende. Il Benevento è avanti con, la Juve Stabia ne hae i pareggi sono. Il conteggio segue la storia calcistica delle due città e comprende quindi anche gli incontri disputati dallo Stabia e dal San Vito Benevento. I due precedenti documentati in Coppa Italia Serie C, entrambi vinti dalle Vespe, portano a. Per la stagione 1969/70 i resoconti storici divergono. Il bilancio adotta il 5-1 sannita a Benevento e lo 0-1 a Castellammare.

Nelle 26 partite giocate a Castellammare tra campionati e spareggi, le Vespe hanno raccolto 14 successi, con sei pareggi e sei vittorie sannite. Nelle 26 giocate a Benevento il conto si rovescia: 13 vittorie giallorosse, undici pareggi e due successi stabiesi. Dopo il 2-1 del 1971, l’ultima vittoria delle Vespe nel Sannio in questo perimetro è lo 0-1 del 1º novembre 1987, firmato da Vincenzo Leccese. In Coppa c’è anche il 2-1 del 1998.

I doppi ex che hanno attraversato il derby

Sau è il nome che tiene insieme meglio le due storie, maha visto due dei derby più riconoscibili da prospettive opposte. Nel 2011 era al centro della difesa stabiese nella semifinale playoff. Nel 2015 era dalla parte del Benevento, nella partita della doppietta di Eusepi. Anche, in campo quel giorno per la Strega, avrebbero poi giocato per le Vespe. Tra i calciatori passati per entrambe le società ci sono anche Andrea De Falco, Karamoko Cissé e Francesco Forte.

Sulle panchine il caso più significativo è quello di Fabio Caserta. Nel 2019 guidò la Juve Stabia alla promozione in B. Un anno dopo sedeva ancora dalla parte delle Vespe quando Sau mandò il Benevento in A. Nel 2021 il club sannita affidò a lui la propria panchina. Per Caserta il derby ha avuto tre prospettive diverse in poco più di due anni. A chi lo segue da ottant’anni, tra il San Marco, il Meomartini, il Menti e il Vigorito, è toccato cambiare prospettiva anche più spesso