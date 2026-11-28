Ci sono partite che non si esauriscono con il triplice fischio, ma continuano a vivere nei ricordi, nei racconti dei tifosi e nelle immagini di una giornata destinata a restare nella storia. Per la Juve Stabia, il 29 maggio 2011 rappresentò proprio una di quelle occasioni. Al Romeo Menti arrivò il Benevento, per un derby campano che metteva in palio molto più di una semplice vittoria: c'era da conquistare un primo, fondamentale vantaggio nella semifinale playoff di Prima Divisione, sulla strada che conduceva alla Serie B. A decidere la contesa fu Morris Molinari, il Gigante Buono, difensore classe 1975, protagonista di una rete che avrebbe assunto un significato ancora più grande.

Clima alla vigilia della partita: tra emozione ed agonismo

La sfida metteva di fronte due realtà con ambizioni differenti. Ladiaveva cominciato la stagione con l'obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla, senza particolari sofferenze. Il campo, però, aveva raccontato una storia diversa: le Vespe avevano saputo sorprendere, andando ben oltre le aspettative iniziali e ritrovandosi a giocare per un traguardo che Castellammare attendeva da sessant'anni, nonché prologo di una pagina storica . Dall'altra parte c'era uncostruito per vincere il campionato, ma ancora una volta costretto a inseguire la promozione attraverso gli spareggi. Per i sanniti, infatti, si trattava della terza partecipazione consecutiva ai, dopo le delusioni delle due precedenti stagioni. Una nuova occasione da non fallire, con il peso di aspettative diventate difficili da sostenere.

L'atmosfera al Romeo Menti fu quella delle grandi occasioni. Sugli spalti si registrarono 6.053 paganti, per un incasso di quasi 80mila euro, con circa 700 sostenitori giallorossi arrivati dal Sannio per supportare la loro squadra.

Assetto in campo e momenti salienti della partita

Volgendo lo sguardo alla partita. Braglia, squalificato, affidò la guida dalla panchina al suo vice, confermando il 4-3-3. Davanti a, la linea difensiva era composta da, Molinari,; in mezzo al campo agivano, mentre il tridente offensivo vedevaaccompagnare. Ildirispose con un 4-2-3-1, affidando ail compito di guidare l'attacco, sostenuto da. Le prime battute furono combattute, con gli ospiti inizialmente intraprendenti, ma la Juve Stabia riuscì progressivamente a prendere le misure e a guadagnare terreno.

Il primo pericolo arrivò con Corona e Albadoro, mentre il Benevento provò a rispondere attraverso le iniziative dei propri uomini offensivi. Ma il momento destinato a cambiare il volto della serata si presentò intorno al quarto d'ora. Una punizione dalla destra, battuta da Tarantino, mise il pallone in una zona particolarmente insidiosa dell'area sannita. In mezzo alla difesa giallorossa sbucò Molinari, bravo ad anticipare tutti e a trovare la deviazione vincente. Era il 15' del primo tempo: 1-0 Juve Stabia! Il Romeo Menti esplose in un boato. Il Gigante Buono aveva colpito, trasformando una situazione da palla inattiva in una rete pesantissima. Un gol che premiò l'intraprendenza delle Vespe e diede ulteriore fiducia a una squadra sempre più convinta dei propri mezzi.

Il vantaggio, però, non bastò a spegnere la voglia dei padroni di casa. I padroni di casa continuarono a spingere, cercando di approfittare degli spazi concessi dagli avversari. Al 18' Corona avviò un'azione pericolosa servendo Albadoro sulla sinistra: l'attaccante lasciò partire una conclusione potente, ma Paoloni riuscì a intervenire. Il portiere sannita si rivelò uno dei protagonisti della serata, evitando in più circostanze che il passivo diventasse più pesante. Anche Tarantino continuò a creare apprensione alla retroguardia ospite, mentre Mezavilla sfiorò il bersaglio con un colpo di testa terminato alto.

L'episodio più importante della prima frazione avvenne al 40'. Tarantino approfittando di un errore di Landaida, entrò in area e venne atterrato dal difensore. L'arbitro indicò il dischetto, concedendo alla Juve Stabia la possibilità di raddoppiare. Dagli undici metri si presentò Giorgio Corona, ma il suo tiro, troppo debole, venne intuito e neutralizzato da Paoloni. Il portiere del Benevento tenne così in piedi i suoi, evitando un colpo che avrebbe potuto compromettere la semifinale.

Secondo tempo tutt'altro che di stasi

La ripresa si aprì con unchiamato a reagire e unaintenzionata a difendere il vantaggio senza rinunciare alle ripartenze. La tensione aumentò anche sul piano disciplinare: al 5' del secondo tempovenne espulso, nonostante non fosse in panchina dall'inizio a causa della squalifica. Un episodio che avrebbe potuto destabilizzare la squadra, ma le Vespe continuarono a mantenere ordine e compattezza. Gli ospiti invece provarono ad aumentare la pressione, senza però mai trovare la porta di

Nel finale un altro episodio destinato a lasciare il segno. Mbakogu, entrato dalla panchina, si lanciò in velocità mettendo in difficoltà la difesa sannita. Landaida fu costretto a intervenire per fermarlo e rimediò il secondo cartellino giallo, lasciando il Benevento in inferiorità numerica. Il Romeo Menti capì che la vittoria era sempre più vicina e accompagnò con il proprio entusiasmo gli ultimi tentativi degli stabiesi.

Non mancò, però, un'ultima emozione. In pieno recupero Raimondi, appena entrato al posto di Albadoro, raccolse il pallone al limite dell'area e lasciò partire una conclusione potentissima, indirizzata verso l'incrocio dei pali. Paoloni riuscì ancora una volta a superarsi, deviando in calcio d'angolo e impedendo alle Vespe il raddoppio. Fu l'ultimo brivido di una serata intensa, nella quale la Juve Stabia aveva dimostrato maggiore incisività, mentre il Benevento dovette affidarsi alle prodezze del proprio estremo difensore per restare in corsa.

Epilogo

Al triplice fischio il tabellone recitò 1-0. Le Vespe si presero il primo round, ma la qualificazione era ancora tutta da conquistare. Il 5 giugno, nella gara di ritorno al Ciro Vigorito, ilriuscì a pareggiare 1-1, ma non bastò per ribaltare il risultato complessivo. Lastaccò così il pass per la finale contro. Dopo lo 0-0 dell'andata, la formazione dipotè poi completare il proprio capolavoro vincendo 2-0 nella capitale e conquistando una storica promozione in. Oltre quindici anni dopo, il Gigante Buono continua a rappresentare il volto di quella notte: una rete, un boato e l'inizio di una cavalcata che avrebbe riportato Castellammare nel calcio che conta, nello specifico, in cadetteria.

CASTELLAMMARE DI STABIA, ITALIA - 18 FEBBRAIO: Emiliano Bonazzoli (L) della Reggina viene sfidato da Morris Molinari della Juve Stabia durante la partita di Serie B tra SS Juve Stabia e Reggina Calcio allo stadio Romeo Menti il 18 febbraio 2012 a Castellammare di Stabia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Ecco allora come quella sera del 29 maggio non fu una semplice vittoria in una semifinale playoff, ma il primo capitolo di un'impresa, il momento in cui una squadra partita senza grandi proclami si ritrovò a un passo da un traguardo atteso da un'intera città.