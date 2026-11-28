Vent’anni alla guida della stessa società, tra promozioni storiche, retrocessioni e ripartenze. Dall’altra parte, una realtà che negli ultimi tempi ha attraversato passaggi di proprietà, cambi ai vertici e interventi dell’autorità giudiziaria. Le vicende del Benevento di Oreste Vigorito e della Juve Stabia raccontano due percorsi societari profondamente diversi. Il primo è quello di una presidenza diventata un punto di riferimento per un’intera città; il secondo è quello di un club chiamato ancora a ritrovare stabilità dopo una stagione particolarmente travagliata, culminata con la breve parentesi di Alfredo Guerri.

Il confronto non riguarda soltanto i risultati ottenuti sul campo, ma soprattutto la continuità della governance, la capacità di programmare e il rapporto tra proprietà e società. Perché se il Benevento ha costruito la propria storia recente attorno a una figura rimasta al timone per due decenni, la Juve Stabia si trova ancora a fare i conti con un assetto societario in evoluzione.

Vigorito, vent’anni di storia alla guida della Strega

Il punto di partenza è il 17 marzo 2006. È in quella data che, insieme al fratello, rileva ilda, in una fase delicata per il club sannita, allora impegnato in. Una scelta che, nelle intenzioni iniziali, rappresentava una scommessa, ma che negli anni si sarebbe trasformata in uno dei cicli più longevi del calcio italiano.

La scalata non fu immediata. Il primo traguardo arrivò nell’aprile 2008, con il ritorno in Serie C1. Poi playoff persi, finali sfumate e occasioni mancate, mentre la società continuava a inseguire un obiettivo che per la città aveva un valore storico: raggiungere la Serie B. Nel 2010, la scomparsa di Ciro Vigorito, amministratore delegato e figura centrale del progetto, rappresentò uno dei momenti più dolorosi. Lo stadio cittadino venne intitolato alla sua memoria, mentre Oreste decise di proseguire il percorso avviato insieme al fratello.

Una scelta che lo stesso presidente ha ricordato nell’ottobre 2026, raccontando di aver pensato inizialmente di lasciare. A trattenerlo furono il legame con il progetto condiviso con Ciro e l’affetto della tifoseria. “Noi andremo in B”, era una delle frasi che i due fratelli si erano ripetuti. Un traguardo che sarebbe arrivato il 30 aprile 2016, quando il Benevento conquistò la prima storica promozione in cadetteria.

Poco più di un anno dopo, nel 2017, la Strega raggiunse anche la Serie A, vivendo un’esperienza destinata a entrare nella storia del club. Indimenticabile il pareggio contro il Milan firmato nel recupero dal portiere Alberto Brignoli, primo punto dei giallorossi nella massima serie. La seconda promozione in A arrivò nella stagione 2019-2020, con Filippo Inzaghi in panchina e un campionato dominato, chiuso con numeri da record: 26 vittorie, 67 reti segnate e 18 punti di vantaggio sulla seconda classificata.

BENEVENTO, ITALIA - 29 GIUGNO: Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento Calcio, e i suoi giocatori festeggiano la promozione in Serie A durante la partita di Serie B tra Benevento Calcio e SS Juve Stabia allo Stadio Ciro Vigorito il 29 giugno 2020 a Benevento, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images per Lega Serie B)

Il percorso, tuttavia, non è stato privo di difficoltà. Alle soddisfazioni si sono alternate retrocessioni e stagioni complicate. Nel maggio 2022, dopo l’eliminazione nella semifinale playoff contro il Pisa, Vigorito annunciò le dimissioni, salvo poi tornare sui propri passi. Nel 2023 il Benevento è ripartito dalla Serie C, affrontando una fase di ricostruzione. La promozione conquistata al termine della stagione 2025-2026 ha riportato la squadra in Serie B, aggiungendo un nuovo capitolo a una storia che, a vent’anni dall’inizio, continua ad avere lo stesso riferimento al vertice.

Oggi Vigorito guarda anche al futuro. Nelle dichiarazioni rilasciate a ottobre ha indicato l’intenzione di costruire una squadra composta in larga parte da giovani, valorizzando il vivaio e affiancando loro calciatori esperti. Un orientamento ribadito anche più recentemente, quando ha parlato della necessità per una società di provincia di investire sui ragazzi e accompagnarne la crescita. La continuità, dunque, non significa soltanto conservare la stessa proprietà, ma anche rivedere le strategie e adattarle alle esigenze del calcio moderno.

BENEVENTO, ITALIA - 10 SETTEMBRE: Presidente del Benevento Oreste Vigorito durante la partita di Serie A tra Benevento Calcio e Torino FC allo Stadio Ciro Vigorito il 10 settembre 2017 a Benevento, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Juve Stabia, dalla parentesi Guerri all’amministrazione giudiziaria

La situazione dellapresenta uno scenario differente. Il club gialloblù ha attraversato negli ultimi anni una fase complessa, segnata da cambiamenti societari e dall’intervento dell’autorità giudiziaria. Nell’ottobre 2025 era stata disposta l’amministrazione giudiziaria della società, con la nomina di. La misura era legata alla necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nella gestione dei servizi collegati allo stadio Romeo Menti.

L’attività degli amministratori giudiziari ha riguardato anche la riorganizzazione di alcuni servizi esterni, dalle biglietterie alla sicurezza, passando per la bouvette e il servizio ambulanze. Un lavoro di bonifica che avrebbe dovuto accompagnare il club verso una gestione più trasparente e autonoma. Nel frattempo, però, anche l’assetto proprietario è cambiato.

Il 17 aprile 2026 si è perfezionata la cessione del 100% del capitale della società sportiva alla neocostituita Stabia Capital Srl. Nei mesi successivi la vicenda societaria ha assunto nuovi contorni, fino all’ingresso di Alfredo Guerri, imprenditore attivo nei settori delle costruzioni e della riqualificazione energetica, diventato il principale riferimento della proprietà e presidente del club nell’estate 2026.

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Matrimonio breve

La sua permanenza al vertice, tuttavia, è durata poco. Il 24 settembre è arrivata la svolta: il consiglio di amministrazione è stato azzerato eè stato revocato dalla carica di presidente, insieme agli altri componenti del precedente CdA. Al suo posto è stato nominato un nuovo organo amministrativo guidato da, affiancato da

La decisione è maturata dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Guerri e Domus, società che detiene il 100% delle quote della Juve Stabia. Le indagini riguardano presunte irregolarità legate a operazioni con il Superbonus 110%, con ipotesi di crediti d’imposta non dovuti. Si tratta di contestazioni oggetto di procedimenti giudiziari, da distinguere dalle responsabilità della società calcistica. La conseguenza sul piano gestionale è stata però significativa: Domus è finita sotto sequestro e affidata a un amministratore giudiziario, mentre Guerri è uscito dal CdA della compagine stabiese.

Un passaggio da chiarire: la revoca dalla presidenza e dal consiglio di amministrazione non equivale, di per sé, alla cancellazione della partecipazione societaria. La proprietà e la gestione operativa sono piani distinti. Proprio per garantire maggiore autonomia al club rispetto alle vicende della proprietà e alla precedente gestione, è stato nominato il nuovo CdA.

Stato delle cose

La fase di amministrazione giudiziaria, occorre dire, non si è conclusa. L’8 ottobre 2026 il Tribunale di Napoli ha disposto una proroga di altri sei mesi, fino ad aprile 2027, per verificare la tenuta del percorso di bonifica. Una decisione che conferma come la priorità, per la, resti quella di consolidare un’organizzazione societaria stabile e in grado di operare nel rispetto delle regole.

A complicare ulteriormente il quadro è intervenuta anche la giustizia sportiva. Il 24 settembre il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al club due punti di penalizzazione per la mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria in occasione della cessione del 17 aprile. Il 10 novembre la Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo della società, confermando la sanzione. Si tratta di una penalizzazione distinta da quella già inflitta per il mancato pagamento dell’Irpef, che ha portato il totale dei punti sottratti a quattro.

Continuità e instabilità: il vero confronto

È qui che le due vicende si incontrano e, allo stesso tempo, si separano. Ildiha attraversato momenti difficili, contestazioni, retrocessioni e ripartenze, ma ha mantenuto nel tempo un riferimento proprietario riconoscibile. Una presenza che ha permesso al club di costruire una propria identità, di programmare obiettivi a lungo termine e di consolidare il rapporto con il territorio. La continuità non ha evitato gli errori, ma ha garantito una direzione alla quale tornare anche nei momenti più complicati.

La Juve Stabia, invece, deve ancora superare una fase di transizione. Il passaggio attraverso diverse proprietà, la breve esperienza di Guerri e la permanenza dell’amministrazione giudiziaria hanno reso più complessa la costruzione di un progetto societario stabile. Oggi la sfida non riguarda soltanto il campo, ma anche la capacità di assicurare una governance autonoma, trasparente e solida.

Due modelli differenti, dunque, non necessariamente da giudicare in termini di successo o fallimento, ma da leggere attraverso il loro percorso. Il ciclo Vigorito racconta il peso della continuità e di una proprietà che ha scelto di restare anche dopo le delusioni. La vicenda del club stabiese mostra invece quanto i cambiamenti ai vertici possano incidere sulla serenità di una società e quanto sia importante ricostruire basi affidabili prima ancora di programmare il futuro sportivo.