Benevento, il fattore “Vigorito” incide eccome: zero sconfitte in casa finora

Il Benevento ha raccolto la maggior parte dei puntiin casa: è il "Vigorito" il vero fattore di quella che sarà la promozione in B.

Gennaro Dimonte 28 marzo - 20:03

Manca davvero pochissimo al ritorno del Benevento in Serie B dopo stagioni in chiaroscuro fatte di investimenti e continui tentativi di risalita. Complice la vittoria del Catania a Latina, non sarà però la sfida interna contro il Cosenza a decretare la promozione dei sanniti. Il cammino dei ragazzi allenati da Antonio Floro Flores è di quelli spettacoli, soprattutto in casa. Quanto sta incidendo il fattore "Vigorito"? La statistica è impressionante e unica dalla Serie A alla C.

Il Benevento e il clima del "Vigorito": in casa la statistica è incredibile — Quattro punti separano il Benevento da una Serie B che non si vede in città dalla stagione 2022-2023. Sono passati tre campionati ma la voglia e la pazienza della proprietà di ricostruire tutto da zero, a partire dal settore giovanile, ha finalmente portato i suoi frutti. Merito di un rendimento unico nel panorama professionistico italiano: lo stregone infatti al "Vigorito" è letteralmente imbattibile.

In 16 match disputati tra le mura amiche i ragazzi allenati da Floro Flores hanno raccolto ben 14 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte. Un striscia di imbattibilità incredibile che testimonia la grandezza di questa squadra e i meriti su quella che sarà una promozione senza rivali. Il clima dello stadio è sempre caldo e fa la differenza nei momenti decisivi. Basti pensare che per sei volte la vittoria è arrivata di un solo scarto, di cui quattro a ridosso del 90' o addirittura in pieno recupero.

Nessuno dalla A alla C come i campani: i numeri delle "rivali" — Non esiste una squadra in Italia nel professionismo che abbia raccolto più punti del Benevento in casa. Infatti sono ben 44 quelli raccolti dai giallorossi al "Vigorito", senza mai perdere. A inseguire i campani in questa speciale classifica c'è il Catania con 43 ma un match in più, anch'esso mai sconfitto al "Massimino".

A 42 troviamo il Venezia capolista in Serie B ma con il gap delle due sconfitte maturate al "Penzo". Ci sarebbe il Napoli come terzo club ancora imbattuto in casa, attualmente con 34 punti raccolti in 14 match. Anche se dovesse vincere le prossime due al "Maradona" non raggiungerebbe comunque il Benevento.

Nel Girone A di Serie C c'è il Vicenza con 40 punti ma due sconfitte in casa, chiude questa speciale classifica il Ravenna nel Girone B a 39 e un risultato negativo. Stesso discorso vale per il Cosenza, ancora una volta nel Girone C.