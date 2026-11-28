Nella storia del derby tra Juve Stabia e Benevento, nessuna serata possiede il peso emotivo, sportivo e simbolico del 29 giugno 2020. In quella calda notte d'inizio estate, sul prato dello Stadio Ciro Vigorito, la sfida tra giallorossi e gialloblù va infatti ben oltre i tradizionali tre punti in palio: vale il ritorno matematico della Strega nella massima serie con sette giornate d'anticipo rispetto alla chiusura del campionato.

Eppure, intorno al rettangolo verde regna un'atmosfera surreale, quasi sospesa fuori dal tempo. Il torneo di Serie B 2019-2020 ha appena ripreso il proprio cammino dopo oltre tre mesi di stop forzato per l'emergenza sanitaria, costringendo tutte le squadre a scendere in campo nel silenzio assordante delle porte chiuse. Sugli spalti dell'impianto sannita non sventolano bandiere, non rimbombano tamburi e non risuonano cori: gli unici suoni che accompagnano la marcia trionfale della formazione guidata da Filippo Inzaghi sono le indicazioni dei due tecnici dalla panchina, le urla dei difensori e il rimbalzo del pallone sull'erba.

Il contesto della vigilia racconta due percorsi opposti ma ugualmente carichi di motivazioni. Il Benevento arriva all'appuntamento forte di una superiorità schiacciante costruita fin dalle prime giornate d'autunno, con un margine di venti punti sulle inseguitrici, una sola sconfitta subita in tutto il torneo e una difesa capace di concedere pochissimo agli avversari. Dall'altra parte del campo, la Juve Stabia allenata da Fabio Caserta, neopromossa dalla Serie C, giunge nel Sannio con l'obiettivo di vendere cara la pelle e strappare punti pesanti nella corsa salvezza, determinata a rovinare i piani dei padroni di casa e a rimandare l'appuntamento con la storia.

Benevento-Juve Stabia 1-0: l'espulsione di Caldirola e la zampata decisiva di Marco Sau

Fin dalle prime battute di queldel 2020, la tensione agonistica si rivela altissima nonostante l'assenza del pubblico sugli spalti. I giallorossi provano subito a prendere in mano il pallino del gioco per chiudere i conti senza calcoli, imponendo unavvolgente e cercando la profondità sulle corsie esterne.

Al 24' del primo tempo, tuttavia, un episodio improvviso rischia di capovolgere l'intero piano partita di Filippo Inzaghi: Luca Caldirola interviene in ritardo in mezzo al campo e rimedia un cartellino rosso diretto che lascia il Benevento in inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco. Con l'uomo in meno, i sanniti dimostrano tutta la solidità mentale e tattica costruita nel corso dell'intera stagione. Inzaghi ridisegna immediatamente l'assetto della squadra abbassando il baricentro, stringendo le linee tra centrocampo e difesa e chiedendo sacrificio totale agli esterni e agli attaccanti, mentre la Juve Stabia di Fabio Caserta aumenta il possesso palla e spinge sulle fasce alla ricerca del varco giusto per colpire. Il muro giallorosso respinge ogni iniziativa stabiese con ordine, compattezza e lucidità, mantenendo la porta inviolata fino all'intervallo e preparando la stoccata nella ripresa.

Nonostante la fatica dovuta al caldo estivo e alla lunga inattività primaverile, il Benevento non rinuncia a ripartire in verticale ogni volta che recupera il pallone, affidandosi alla qualità dei suoi uomini d'esperienza per tenere in apprensione la retroguardia ospite. Al 71', sugli sviluppi di un'azione manovrata con grande precisione sulla trequarti, la sfera arriva in area di rigore proprio sui piedi di Marco Sau: l'attaccante sardo controlla con rapidità fulminea, trova lo spiraglio giusto davanti al portiere gialloblù e deposita in rete il pallone dell'1-0.

È la firma d'autore del grande ex, capace di decidere la partita più attesa dell'anno proprio contro quella maglia delle Vespe che lo aveva consacrato tra i bomber più prolifici del calcio italiano, un legame speciale tra i due ambienti e le due piazze raccontato anche nella nostra intervista esclusiva sul derby campano.

BENEVENTO, ITALIA - 29 GIUGNO: Riccardo Improta, Gaetano Letizia e Marco Sau del Benevento Calcio celebrano il gol 1-0 segnato da Marco Sau durante la partita di serie B tra Benevento Calcio e SS Juve Stabia allo Stadio Ciro Vigorito il 29 giugno 2020 a Benevento, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images per Lega Serie B)

Il record della Serie A con sette giornate d'anticipo e il posto tra i bomber del derby

Gli ultimi venti minuti più recupero si trasformano in una lunga, interminabilecarica di adrenalina per la panchina dele per un'intera città incollata davanti agli schermi televisivi. Lagetta nella mischia forze fresche nel tentativo di sfruttare lanumerica e raddrizzare il risultato, ma la retroguardia sannita chiude ogni corridoio centrale, vince ogni duello aereo e al triplice fischio può finalmente liberare tutta laaccumulata durante mesi di dominio assoluto.

Con quell'1-0 maturato il 29 giugno 2020, il Benevento conquista matematicamente la promozione in Serie A con sette giornate d'anticipo, eguagliando lo storico primato stabilito dall'Ascoli nella stagione 1977-78 nei campionati cadetti a venti squadre e riscrivendo ogni record moderno nell'era dei tre punti a vittoria.

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La celebrazione assume contorni unici nella storia del calcio italiano: mentre nel silenzio dello stadio vuoto Filippoil presidente Orestee i giocatori stappano le bottiglie e festeggiano sotto le tribune deserte, all'esterno del Vigorito e lungo le strade del centro storico esplode l'abbraccio spontaneo di migliaia digiallorossi. Pur non potendo varcare i cancelli dell'impianto a causa dei protocolli sanitari delil popolo sannita colora la notte con fumogeni, clacson e bandiere, trasformando una partita giocata a porte chiuse in una delle notti più indimenticabili della propria storia sportiva.

Vincere la partita decisiva per la Serie A proprio in un derby campano, resistendo in dieci contro undici per oltre sessantacinque minuti, conferisce a quel successo un sapore epico irripetibile. Sul piano statistico e simbolico, infine, quella zampata decisiva al 71' consegna a Marco Sau un posto speciale nella classifica dei bomber di Juve Stabia-Benevento, legando per sempre il suo nome alla vittoria più prestigiosa mai ottenuta dalla Strega nel derby contro le Vespe.