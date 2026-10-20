Rapina nella villa di Sergio Rico a Siviglia. Famiglia illesa, indagano le autorità
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Nella serata di lunedì 19 ottobre, intorno alle ore 22:00, Sergio Rico vive momenti di forte apprensione a causa di un'incursione domestica all'interno della sua abitazione situata a La Juliana, zona residenziale di Bollullos de la Mitación, alle porte di Siviglia. Mentre il portiere cena con la moglie Alba Silva, i due figli piccoli di 2 anni e 4 mesi e la suocera, cinque uomini incappucciati si introducono nella proprietà sfruttando i sistemi di allarme disattivati in quel momento. Attualmente, le forze dell'ordine valutano tutti gli elementi per risalire ai malviventi, che fuggono a piede libero.
La reazione della famiglia e il furtoNonostante il quartiere residenziale possieda recinzioni, telecamere di sorveglianza e vigilanza privata, i criminali superano le barriere esterne e neutralizzano il vigilante del comprensorio prima di forzare l'ingresso. Appena nota il pericolo imminente, l'intera famiglia Rico reagisce tempestivamente e si chiude a chiave all'interno di una stanza, evitando qualsiasi contatto diretto con i rapinatori. La banda mette a soqquadro tutti gli altri ambienti della villa e porta via diversi beni di valore prima di far perdere le proprie tracce.
Lo shock emotivo, le indagini e le parole di RicoSubito dopo la fuga dei malviventi, la famiglia allerta le forze dell'ordine e sporge formale denuncia presso la Guardia Civil di Sanlúcar la Mayor. Lo stesso Sergio Rico interviene sui propri canali social per rassicurare l'opinione pubblica e smentire categoricamente le indiscrezioni su presunte percosse subite. "Nessun pestaggio o aggressione fisica", chiarisce il calciatore per tranquillizzare parenti e sostenitori. Nonostante la rapina non causi danni all'incolumità fisica, l'evento provoca un fortissimo shock emotivo, come confermano le poche parole rilasciate in lacrime dalla moglie Alba Silva. Le autorità sospettano l'azione mirata di una banda riconducibile alla criminalità organizzata, data la rapidità e la precisione del colpo, e raccomandano il massimo riserbo alla famiglia mentre proseguono i rilievi per identificare i responsabili.
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