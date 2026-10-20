Nella serata di lunedì 19 ottobre, intorno alle ore 22:00, Sergio Rico vive momenti di forte apprensione a causa di un'incursione domestica all'interno della sua abitazione situata a La Juliana, zona residenziale di Bollullos de la Mitación, alle porte di Siviglia. Mentre il portiere cena con la moglie Alba Silva, i due figli piccoli di 2 anni e 4 mesi e la suocera, cinque uomini incappucciati si introducono nella proprietà sfruttando i sistemi di allarme disattivati in quel momento. Attualmente, le forze dell'ordine valutano tutti gli elementi per risalire ai malviventi, che fuggono a piede libero.

La reazione della famiglia e il furto

Nonostante il quartiere residenziale possiedatelecamere di sorveglianza e vigilanza privata, isuperano le barriere esterne e neutralizzano ildel comprensorio prima di forzare l'ingresso. Appena nota il pericolo imminente, l'intera famigliareagisce tempestivamente e si chiude a chiave all'interno di unaevitando qualsiasi contatto diretto con iLa banda mette atutti gli altri ambienti della villa e porta via diversi beni diprima di far perdere le proprie tracce.

GETAFE, SPAGNA - 2 APRILE: Sergio Rico, dell'RCD Mallorca, si riscalda prima della partita di LaLiga Santander tra Getafe CF e RCD Mallorca al Coliseum Alfonso Pérez, il 2 aprile 2022 a Getafe, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Lo shock emotivo, le indagini e le parole di Rico

Subito dopo la fuga deila famiglia allerta le forze dell'ordine e sporge formalepresso la Guardia Civil di Sanlúcar la Mayor. Lo stessointerviene sui propri canali social per rassicurare l'opinione pubblica e smentire categoricamente lesu presunte percosse subite. "Nessun pestaggio o aggressione fisica", chiarisce il calciatore per tranquillizzaree sostenitori. Nonostante la rapina non causi dannifisica, l'evento provoca un fortissimoemotivo, come confermano le poche parole rilasciate indalla moglie Alba Silva. Le autorità sospettano l'azione mirata di unariconducibile alla criminalità organizzata, data lae la precisione del colpo, e raccomandano il massimo riserbo allamentre proseguono i rilievi per identificare i responsabili.