In estate era un obiettivo del club catalano, prima che si decidesse di rinforzare altri reparti: adesso il Barcellona vuole seriamente Bastoni
Una settimana può azzerare l'entusiasmo e cambiare le prospettive stagionali. È ciò che sta accadendo al Barcellona, uscito con le ossa rotte dalla doppia sfida contro il PSG e il Real Madrid. I due big match, giocatisi a distanza di cinque giorni, oltre a sancire le prime due sconfitte stagionali degli uomini di Hansi Flick, hanno minato le certezze difensive di una squadra che, come abbiamo ormai imparato a conoscere, gioca con il baricentro altissimo, rischiando la pelle varie volte durante le partite. Così, i sei gol presi tra Champions e Clasico hanno attivato qualche campanello d'allarme sulla difesa Blaugrana che, adesso, torna alla carica su un vecchio pallino.
Barcellona-Bastoni, perché non andò in porto?Tra la fine della passata stagione, che ha incoronato il club catalano campione di Spagna per la seconda volta consecutiva, e l'inizio del calciomercato estivo, si era parlato con cognizione di causa di Alessandro Bastoni in orbita Barcellona. Era un desiderio del direttore sportivo Deco, volenteroso di rinforzare il pacchetto difensivo, orfano da una stagione di un mestierante come Inigo Martinez e del capitano Ronald Araujo.
Il braccetto dell'Inter e della Nazionale italiana aveva strizzato l'occhio alla possibilità di guidare la difesa del Barça, pur non forzando mai la cessione con i nerazzurri. Quando, però, vi erano tutti i presupposti per intavolare la trattativa fra i due club, decisivo fu il dietrofront di Flick, che scelse di dirottare la somma cospicua verso altri reparti, mantenendo invariato il roster di centrali.
Ritorno di fiammaQuest'oggi, come riporta Mundo Deportivo, Bastoni ha riaperto alla possibilità di trasferirsi al Barcellona, con l'acqua alla gola alla ricerca di un difensore centrale. L'interista, però, vuole delle garanzie direttamente in prima persona da Hansi Flick, colui che bloccò il trasferimento in estate. Infatti, l'esperimento di spostare Gerard Martin dalla fascia al centro della difesa non ha ripagato; Christensen è alle prese con i suoi soliti problemi fisici e Cubarsi è costretto a fare gli straordinari. Così, il Barça torna alla carica per Bastoni, ma c'è da capire se già per la sessione invernale o direttamente per quella estiva. Una cosa, però, è certa: Deco porterà un difensore a gennaio per tappare l'unica falla che impedisce al Barcellona di tornare sul tetto d'Europa.
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