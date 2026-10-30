Una settimana può azzerare l'entusiasmo e cambiare le prospettive stagionali. È ciò che sta accadendo al Barcellona, uscito con le ossa rotte dalla doppia sfida contro il PSG e il Real Madrid. I due big match, giocatisi a distanza di cinque giorni, oltre a sancire le prime due sconfitte stagionali degli uomini di Hansi Flick, hanno minato le certezze difensive di una squadra che, come abbiamo ormai imparato a conoscere, gioca con il baricentro altissimo, rischiando la pelle varie volte durante le partite. Così, i sei gol presi tra Champions e Clasico hanno attivato qualche campanello d'allarme sulla difesa Blaugrana che, adesso, torna alla carica su un vecchio pallino.

Barcellona-Bastoni, perché non andò in porto?

Tra la fine della passata stagione, che ha incoronato il club catalano campione di Spagna per la seconda volta consecutiva, e l'inizio del calciomercato estivo, si era parlato con cognizione di causa diin orbita. Era un desiderio del direttore sportivo, volenteroso di rinforzare il pacchetto difensivo, orfano da una stagione di un mestierante comee del capitano

MILAN, ITALY - MAY 06: Alessandro Bastoni dell'FC Internazionale Milano compete per la palla con Pedri del FC Barcellona durante la partita di ritorno della semifinale della UEFA Champions League 2024/25 tra l'FC Internazionale Milano e il FC Barcellona allo Stadio Giuseppe Meazza il 6 maggio 2025 a Milano, Italia. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Il braccetto dell'Inter e della Nazionale italiana aveva strizzato l'occhio alla possibilità di guidare la difesa del Barça, pur non forzando mai la cessione con i nerazzurri. Quando, però, vi erano tutti i presupposti per intavolare la trattativa fra i due club, decisivo fu il dietrofront di Flick, che scelse di dirottare la somma cospicua verso altri reparti, mantenendo invariato il roster di centrali.

💥 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀 𝐌𝐃



🔵🔴 Bastoni, abierto a escuchar al Barça



👉 A pesar de la decepción en verano, mantiene la predisposición, pero únicamente si Flick le transmite que lo quiere



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Ritorno di fiamma