Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo, e come di consueto inizia il solito via-vai di agenti nella sede dell'Inter. A colloquio con gli alti dirigenti nerazzurri oggi c'è stato Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni. Il procuratore è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport all'uscita della sede dopo un incontro con la dirigenza. "Siamo andati all'Inter non per parlare di Bastoni che è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti e ha un contratto di altri due anni. Ha la maglietta dell'Inter addosso ed è felice. Il problema non c'è mai stato", ha rivelato Tullio Tinti.

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Le sirene del Barcellona e il futuro

Quello diè stato un tema caldissimo ancora prima dell'inizio del. A campionato in corso si è tanto parlato di un presunto flirt tra il difensore nerazzurro e il Barcellona . La domanda postaè stata proprio su queste voci specifiche. Gli è stato chiesto se, nonostante gli interessi di grandi club come i blaugrana, si possa dire cheresterà al 100%. Ilha subito tranquillizzato la piazza, pur lasciando uno spiraglio: "Bastoni è un giocatore dell'Inter e resterà sicuramente all'Inter. Nel calcio poi può succedere di tutto".

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Alessandro Bastoni del FC Internazionale Milano posa per una foto con i trofei Coppa Campioni d'Italia e Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

L'interesse delle big e la volontà del giocatore

A fronte delleeuropee, i giornalisti presenti hanno poi domandato se facciano comunque piacere glidi queste grandimondiali. Per chiudere il cerchio e ribadire laforte e serena del proprio assistito,ha concluso l'intervento con queste parole inequivocabili: "Giocatori come Bastoni hanno l'interesse di tanti club, ma lui è felice dov'è. Nella vita non si sa mai ma questo è un momento in cui Bastoni vuole restare all'Inter".

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