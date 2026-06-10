Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, ha ribadito la volontà del difensore di restare a Milano
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Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo, e come di consueto inizia il solito via-vai di agenti nella sede dell'Inter. A colloquio con gli alti dirigenti nerazzurri oggi c'è stato Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni. Il procuratore è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport all'uscita della sede dopo un incontro con la dirigenza. "Siamo andati all'Inter non per parlare di Bastoni che è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti e ha un contratto di altri due anni. Ha la maglietta dell'Inter addosso ed è felice. Il problema non c'è mai stato", ha rivelato Tullio Tinti.
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Le sirene del Barcellona e il futuroQuello di Bastoni è stato un tema caldissimo ancora prima dell'inizio del mercato. A campionato in corso si è tanto parlato di un presunto flirt tra il difensore nerazzurro e il Barcellona. La domanda posta all'agente è stata proprio su queste voci specifiche. Gli è stato chiesto se, nonostante gli interessi di grandi club come i blaugrana, si possa dire che Bastoni resterà al 100% all'Inter. Il procuratore ha subito tranquillizzato la piazza, pur lasciando uno spiraglio: "Bastoni è un giocatore dell'Inter e resterà sicuramente all'Inter. Nel calcio poi può succedere di tutto".
L'interesse delle big e la volontà del giocatoreA fronte delle lusinghe europee, i giornalisti presenti hanno poi domandato se facciano comunque piacere gli interessamenti di queste grandi squadre mondiali. Per chiudere il cerchio e ribadire la posizione forte e serena del proprio assistito, Tinti ha concluso l'intervento con queste parole inequivocabili: "Giocatori come Bastoni hanno l'interesse di tanti club, ma lui è felice dov'è. Nella vita non si sa mai ma questo è un momento in cui Bastoni vuole restare all'Inter".
Inter-Bastoni, parla l'agente Tullio Tinti: "Resta qui, è felice" #SkySport #SkyCalciomercatohttps://t.co/muIpqmV4Eb— skysport (@SkySport) June 10, 2026
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