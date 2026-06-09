l'Arabia Saudita torna alla carica per Raphinha, ala sinistra brasiliana 29enne in forza al Barcellona. Mentre il fuoriclasse si prepara a vestire la maglia del Brasile per debuttare al Mondiale, le super potenze arabe come Al Hilal e Al Nassr avrebbero già messo nel mirino l'esterno blaugrana con un'offerta da capogiro. La Saudi Pro League non molla la presa.

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Il pressing arabo

Secondo quanto ha riportato il quotidiano catalano 'Mundo Deportivo',hanno ripreso con forza l'interesse pere sono disposti a presentare al Barcellona un'offerta intorno aglicomplessivi, abbinata ad un contratto che quadruplicherebbe l'attuale ingaggio del brasiliano al Camp Nou. A fare da motore finanziario all'operazione sarebbe il Fondo di Investimento Pubblico saudita, il PIF, pronto a garantire la solidità economica dell'affare. Il, dal canto suo, non avrebbe intenzione di cedere il giocatore a meno che non sia lui stesso a chiedere la cessione, con una valutazione minima fissata però a

BARCELLONA, SPAGNA - 28 GENNAIO 2026: Raphinha del Barcellona esulta dopo il gol segnato su rigore nella sfida di Champions League tra Barcellona e Copenhagen al Camp Nou. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Un'interesse che si rimanifesta

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Una stagione da protagonista

Quello dell'Arabia versonon però un interesse inedito. La scorsa estate, quando il brasiliano era reduce da qualche panchina di troppo, l'aveva già presentato una proposta vicina ai 1ma fuin persona, presidente del Barcellona, a bloccare l'operazione. L'ex Leeds aveva inoltre scelto di restare per giocarsi le proprie chance e per preservare il posto in Nazionale in vista del Mondiale. Una decisione che, con il senno di poi, si è rivelata azzeccata.La stagione 2025/26 diparla da sola: in 33 partite con ilha collezionato, confermandosi uno dei giocatori più incisivi d'Europa. In Liga ha mantenuto una media di 0,84 gol per 90 minuti, quindi quasi un gol a partita. Ora il focus non può che essere tuto sul, nel quale Raphinha sarà impegnato con la Selecao di, pronto al debutto il 13 giugno contro il Marocco.

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