Al Hilal e Al Nassr pronte a bussare al Barcellona per l'ala brasiliana: la decisione solo dopo il Mondiale
l'Arabia Saudita torna alla carica per Raphinha, ala sinistra brasiliana 29enne in forza al Barcellona. Mentre il fuoriclasse si prepara a vestire la maglia del Brasile per debuttare al Mondiale, le super potenze arabe come Al Hilal e Al Nassr avrebbero già messo nel mirino l'esterno blaugrana con un'offerta da capogiro. La Saudi Pro League non molla la presa.
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Il pressing araboSecondo quanto ha riportato il quotidiano catalano 'Mundo Deportivo', Al Hilal e Al Nassr hanno ripreso con forza l'interesse per Raphinha e sono disposti a presentare al Barcellona un'offerta intorno agli 80 milioni di euro complessivi, abbinata ad un contratto che quadruplicherebbe l'attuale ingaggio del brasiliano al Camp Nou. A fare da motore finanziario all'operazione sarebbe il Fondo di Investimento Pubblico saudita, il PIF, pronto a garantire la solidità economica dell'affare. Il Barcellona, dal canto suo, non avrebbe intenzione di cedere il giocatore a meno che non sia lui stesso a chiedere la cessione, con una valutazione minima fissata però a 100 milioni.
Un'interesse che si rimanifestaQuello dell'Arabia verso Raphinha non però un interesse inedito. La scorsa estate, quando il brasiliano era reduce da qualche panchina di troppo, l'Al Hilal aveva già presentato una proposta vicina ai 100 milioni di euro, ma fu Joan Laporta in persona, presidente del Barcellona, a bloccare l'operazione. L'ex Leeds aveva inoltre scelto di restare per giocarsi le proprie chance e per preservare il posto in Nazionale in vista del Mondiale. Una decisione che, con il senno di poi, si è rivelata azzeccata.
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Una stagione da protagonistaLa stagione 2025/26 di Raphinha parla da sola: in 33 partite con il Barcellona ha collezionato 21 gol e 7 assist, confermandosi uno dei giocatori più incisivi d'Europa. In Liga ha mantenuto una media di 0,84 gol per 90 minuti, quindi quasi un gol a partita. Ora il focus non può che essere tuto sul Mondiale, nel quale Raphinha sarà impegnato con la Selecao di Carlo Ancelotti, pronto al debutto il 13 giugno contro il Marocco.
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