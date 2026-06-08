Walter Sabatini e il messaggio per Ederson: "Gasp lo ha completato, ma deve segnare di più"

Un momento curioso e divertente quello capitato ad Ederson. Il giocatore, infatti, a causa dell'infortunio di Wesley è stato d'urgenza convocato dal Brasile. La notizia, inaspettata, è arrivata mentre era ad un matrimonio ed è seguita una veloce corsa al recupero di passaporto e valigia.

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Si ferma Wesley, il Brasile chiama Ederson

🚨🇧🇷 Breaking: Carlo Ancelotti call Éderson to replace Wesley at the World Cup for Brazil!



Atalanta’s midfielder joins immediately and then he will sign as Manchester United new player in July. #MUFC pic.twitter.com/2vkDkGdoRC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Mentre era al matrimonio di Romulo

Nell'ultima amichevole prima dell'inizio del Mondiale il Brasile ha dovuto fare i conti con una tegola:, ha contratto un infortunio muscolare che lo ha costretto a rinunciare alla partecipazione all'importante torneo. Al suo post il ct della selezione verdeoro ha optato per convocaredell' Atalanta , futuro giocatore del. Una convocazione, per il giocatore, del tutto inattesa.Come ha raccontato ESPN, infatti, il centrocampista,. I due hanno giocato insieme in varie squadre, Juventude, Athletic Bilbao e Internacional, e sono grandi amici. Quando è arrivata la fatidica telefonata, quindi, il giocatore era in vacanza e per nulla pronto a partire per gli Stati Uniti. Ederson, infatti, non ha ricevuto la convocazione iniziale e aveva programmato delle ferie in patria. Immediatamente è scattata una corsa contro il tempo. Il suo passaporto, infatti, lo aveva lasciato in una altra città e ha dovuto chiedere a degli amici di recuperarlo. Era anche senza bagagli e senza vestiti e, quindi, lui e sua moglie hanno fatto un rapido shopping per poter almeno avere i vestiti per il viaggio. La corsa contro il tempo, alla fine, ha avuto successo. Ederson è riuscito a recuperare il passaporto e poi anche a prendere il volo per gli USA. Il ventiseienne, infine, ha raggiunto il centro sportivo della Selecao, situato a Morristown. Ora è pronto per il debutto nel torneo che avverrà sabato 13, nella partita contro il Marocco.

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