Ederson si è ora unito alla nazionale ed è pronto per il Mondiale
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Un momento curioso e divertente quello capitato ad Ederson. Il giocatore, infatti, a causa dell'infortunio di Wesley è stato d'urgenza convocato dal Brasile. La notizia, inaspettata, è arrivata mentre era ad un matrimonio ed è seguita una veloce corsa al recupero di passaporto e valigia.
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Si ferma Wesley, il Brasile chiama EdersonNell'ultima amichevole prima dell'inizio del Mondiale il Brasile ha dovuto fare i conti con una tegola: il terzino Wesley, in forza alla Roma, ha contratto un infortunio muscolare che lo ha costretto a rinunciare alla partecipazione all'importante torneo. Al suo post il ct della selezione verdeoro ha optato per convocare Ederson dell'Atalanta, futuro giocatore del Manchester United. Una convocazione, per il giocatore, del tutto inattesa.
🚨🇧🇷 Breaking: Carlo Ancelotti call Éderson to replace Wesley at the World Cup for Brazil!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026
Atalanta’s midfielder joins immediately and then he will sign as Manchester United new player in July. #MUFC pic.twitter.com/2vkDkGdoRC
Mentre era al matrimonio di RomuloCome ha raccontato ESPN, infatti, il centrocampista, era al matrimonio del suo amico Romulo. I due hanno giocato insieme in varie squadre, Juventude, Athletic Bilbao e Internacional, e sono grandi amici. Quando è arrivata la fatidica telefonata, quindi, il giocatore era in vacanza e per nulla pronto a partire per gli Stati Uniti. Ederson, infatti, non ha ricevuto la convocazione iniziale e aveva programmato delle ferie in patria. Immediatamente è scattata una corsa contro il tempo. Il suo passaporto, infatti, lo aveva lasciato in una altra città e ha dovuto chiedere a degli amici di recuperarlo. Era anche senza bagagli e senza vestiti e, quindi, lui e sua moglie hanno fatto un rapido shopping per poter almeno avere i vestiti per il viaggio. La corsa contro il tempo, alla fine, ha avuto successo. Ederson è riuscito a recuperare il passaporto e poi anche a prendere il volo per gli USA. Il ventiseienne, infine, ha raggiunto il centro sportivo della Selecao, situato a Morristown. Ora è pronto per il debutto nel torneo che avverrà sabato 13, nella partita contro il Marocco.
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