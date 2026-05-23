Con ogni probabilità, dalla prossima stagione Éderson vestirà la maglia del Manchester United. Il calciatore, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto con l'Atalanta che scadrà nel mese di giugno del 2027 e, di conseguenza, sta per salutare non solo la squadra di Bergamo, ma anche la Serie A. Dopo quattro stagioni e mezzo tra Salernitana ed Atalanta, quindi, il brasiliano sembra essere destinato ha lasciare la massima divisione nazionale per volare in Premier League.

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Manchester United, Éderson sempre più vicino

Éderson verso il Manchester United.



I due club hanno raggiunto un accordo verbale e il calciatore ha già trovato un’intesa sul contratto.



Da sistemare gli ultimissimi dettagli sulle commissioni. Nuovi colloqui nei prossimi giorni per arrivare alla chiusura definitiva.



Le… https://t.co/i0zV4PExfC — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 23, 2026

Diverse fonti di calciomercato hanno riportato la notizia del forte interesse del Manchester United nei confronti del calciatore dell'Atalanta. Nelle ultime ore, il noto esperto di calciomercatoha riportato sul suo profilo X che il classe 1999 è sempre più vicino a vestire la maglia dei Red Devils. Il club inglese ha sia uncon l'Atalanta che l'con il centrocampista per quanto riguarda i. Nei prossimi giorni avranno luogo altriper sistemare gli ultimissime dettagli che porteranno alladefinitiva della trattativa tra l'Atalanta ed il Manchester United.

Con l'imminente addio di Casemiro, che ha deciso di non rinnovare il contratto, lo United allenato da Michael Carrick si è messo subito alla ricerca di un sostituto ed il posto dell'ex giocatore del Real Madrid lo sta per prendere Éderson. Quest'ultimo, ieri sera, non ha giocato la partita tra la Fiorentina e la sua Atalanta valevole per la trentottesima nonché ultima giornata della Serie A 2025/2026.

BERGAMO, ITALIA - 28 DICEMBRE: L'allenatore dell'Atalanta BC Raffaele Palladino osserva la partita di Serie A tra Atalanta BC e FC Internazionale alla New Balance Arena il 28 dicembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Alla fine del match terminato 1-1, infatti, l'allenatore nerazzurro Raffaele Palladino ha motivato il mancato ingresso in campo del brasiliano dichiarando: "Si tratta di una scelta concordata con il giocatore perché riguarda una trattativa di calciomercato. È motivo di orgoglio se un calciatore così viene seguito da un club molto importante".

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