Tra le sfide disputate nel corso della giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte la Fiorentina di Paolo Vanoli e l'Atalanta di Raffaele Palladino. Le due squadre, infatti, hanno portato a termine le rispettive stagioni disputando la trentottesima nonché ultima giornata di Serie A. L'incontro tra i due club si è concluso con il risultato di 1-1: gol di Piccoli per i padroni di casa ed autorete di Comuzzo per la squadra ospite. Dopo il match di ieri sera, l'allenatore della squadra nerazzurra ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del suo futuro ed anche quello che riguarda un calciatore importante della sua rosa.

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Palladino: "Ho vissuto una bellissima esperienza. Ederson? Su di lui c'è un club importante"

Nel post-partita della partita di ieri sera tra gli Orobici e la Viola, Palladino ha parlato della suasulla panchina nerazzurra. Le sue: "Quando sono arrivato a novembre, tutti insieme abbiamo riacceso lo spirito di questo club. Abbiamo iniziato una cavalcata riportando l'Atalanta in Europa, dove merita di stare, e per questo siamo orgogliosi. Poteva essere una stagione complicata, ma siamo felici di quel che abbiamo fatto. Con la società ho un buonissimo rapporto e li ringrazio perché ho vissuto una bellissima esperienza. La stima dei tifosi e dei ragazzi mi resteranno sempre dentro e per questo li voglio ringraziare".

Francoforte sul Meno, Germania - 26 novembre 2025: Ederson dell'Atalanta esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di Champions League tra Eintracht Francoforte ed Atalanta al Frankfurt Stadion. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

In seguito, l'ex tecnico di Monza e Fiorentina ha spiegato anche il motivo per cui il centrocampista brasiliano Ederson non sia sceso in campo ieri sera contro il club toscano. Le parole di Palladino: "Si tratta di una scelta presa di comune accordo con il giocatore perché tocca la sfera del calciomercato. Il fatto che uno come lui sia seguito da un club molto importante dev'essere motivo di orgoglio".

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Secondo diverse fonti di calciomercato, infatti, a fine stagione Ederson saluterà l'Atalanta e la Serie A per volare indove, molto probabilmente, vesitrà la maglia del Manchester United , che di recente ha fatto dei progressi per l'acquisto del brasiliano.

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