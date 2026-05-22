Non solo il finale di stagione che dirà molto sul presente e il futuro del Milan ma anche un occhio attento al calciomercato che inizia già a muoversi. Oltre il valzer delle panchine, molti calciatori sono in procinto di cambiare incredibilmente aria. Tra questi Gianluca Scamacca, che sta valutando di dire addio all'Atalanta dopo tre anni. Il classe 1999 è tra i migliori attaccanti in Italia, attenzionato già dal Milan e dalla Roma per rinforzare il reparto avanzato per la prossima stagione. Un'operazione non facilissima, con una valutazione intorno ai 30 milioni di euro per convincere la Dea e far sì che possa partire verso la prossima destinazione sportiva. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

Caricamento post Instagram...