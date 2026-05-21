L'analisi del momento in casa rossonera ribadisce come la qualificazione alla prossima Champions League sia l'obiettivo vitale e imprescindibile attorno a cui ruota tutto il futuro del club. In questo scenario di massima pressione, la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan viene confermata come centrale e strategica: il tecnico gode infatti della massima stima da parte di Gerry Cardinale, che lo ritiene la figura di esperienza necessaria per gestire la volata finale.

CAIRATE, ITALIA - 17 APRILE: Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, Igli Tare, direttore sportivo del Milan, e Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, osservano durante una sessione di allenamento del Milan a Milanello il 17 aprile 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

La proprietà intende fare quadrato intorno all'allenatore per blindare il posizionamento europeo, rimandando i piani di rafforzamento sul mercato a obiettivo raggiunto. Questa totale sintonia tra la dirigenza e la guida tecnica traccia una linea chiara per le prossime decisive partite: la stabilità del progetto Milan e la programmazione della prossima stagione passano inevitabilmente dalla conferma del piazzamento nell'Europa che conta, considerato il vero spartiacque per il futuro del club. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>