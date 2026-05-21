Rossoneri ad un passo dalla qualificazione in Champions: all'ultima giornata, la società si strige attorno al tecnico livornese
L'analisi del momento in casa rossonera ribadisce come la qualificazione alla prossima Champions League sia l'obiettivo vitale e imprescindibile attorno a cui ruota tutto il futuro del club. In questo scenario di massima pressione, la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan viene confermata come centrale e strategica: il tecnico gode infatti della massima stima da parte di Gerry Cardinale, che lo ritiene la figura di esperienza necessaria per gestire la volata finale.
La proprietà intende fare quadrato intorno all'allenatore per blindare il posizionamento europeo, rimandando i piani di rafforzamento sul mercato a obiettivo raggiunto. Questa totale sintonia tra la dirigenza e la guida tecnica traccia una linea chiara per le prossime decisive partite: la stabilità del progetto Milan e la programmazione della prossima stagione passano inevitabilmente dalla conferma del piazzamento nell'Europa che conta, considerato il vero spartiacque per il futuro del club. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>
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