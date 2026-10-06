Il trasferimento di Enzo Fernández al Manchester City è stato uno dei grandi colpi dell’ultima estate di Premier League. Arrivato dal Chelsea nell’ultimo giorno di mercato per circa 125 milioni di sterline, il centrocampista argentino ha impiegato pochissimo tempo per diventare un elemento centrale nel progetto di Enzo Maresca.

Enzo Fernández ha già convinto i nuovi tifosi

Il regista che non ti aspetti di Enzo Maresca

LONDRA, INGHILTERRA - 24 AGOSTO: Enzo Fernández del Chelsea osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Fulham e Chelsea FC a Craven Cottage, il 24 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Il suo impatto all’Etihad è stato immediato. In Premier League Fernández ha raccolto finora quattro presenze complessive nella stagione, tre delle quali con il City, trovando anche il primo gol con la nuova maglia. A queste si aggiunge l’ottima prestazione europea contro il Porto, impreziosita da un assist nella vittoria per 2-0. La sensazione è cheabbia trovato nel campione del mondo argentino il giocatore ideale per dare ordine alla costruzione.viene utilizzato prevalentemente davanti alla difesa, posizione dalla quale può sfruttare visione di gioco, qualità nel passaggio e capacità di trovare rapidamente gli uomini offensivi. Nelle ultime stagioni si è distinto soprattutto per la progressione del pallone e per la quantità di passaggi effettuati verso l’ultimo terzo di campo.

Il momento simbolicamente più importante del suo primo mese a Manchester è arrivato contro il Sunderland. Nel rocambolesco 5-3 dell’Etihad, Enzo ha segnato direttamente su calcio di punizione, sorprendendo il portiere Robin Roefs e contribuendo a una vittoria che ha permesso al City di arrivare alla pausa per le nazionali in testa alla Premier League. I numeri sono ancora inevitabilmente limitati: 273 minuti e un gol nelle prime quattro apparizioni di campionato della stagione. Ma le prestazioni raccontano già qualcosa di più.

Dopo anni trascorsi a Stamford Bridge, Fernández sembra aver trovato un contesto particolarmente adatto alle sue caratteristiche. Il City gli chiede di essere il primo regista della squadra, ma anche di accompagnare l’azione quando si aprono gli spazi. L’investimento è stato enorme e le aspettative lo sono altrettanto. Le prime settimane, però, suggeriscono che Enzo Fernández possa diventare rapidamente uno dei punti di riferimento del nuovo Manchester City.