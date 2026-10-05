ll Crystal Palace vuole blindare Ismaïla Sarr. Dopo le voci di mercato dell’estate e l’interesse manifestato da diversi club, gli Eagles hanno avviato le trattative per prolungare il contratto dell’attaccante senegalese, diventato ormai uno degli uomini più importanti della squadra.

Ismaïla Sarr rimane a Londra

Sarr è attualmente legato al Palace fino al giugno 2029, ma il club londinese sarebbe pronto a premiarlo con un importante adeguamento economico. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo accordo potrebbe portare il suo stipendio fino a circa 120.000 sterline a settimana, vale a dire oltre 6,2 milioni di sterline lordi a stagione. Una crescita considerevole rispetto all’attuale ingaggio, stimato intorno alle 70-75.000 sterline settimanali. La volontà del Palace è chiara: toglieredal mercato e renderlo uno dei punti di riferimento del progetto. Ilaveva mostrato interesse durante l’ultima finestra di mercato, ma la proposta arrivata a Selhurst Park non aveva convinto la dirigenza degli. Anche l’aveva guardato con attenzione alla situazione del senegalese.

PARIGI, FRANCIA - 28 MARZO: Ismaila Sarr del Senegal corre con la palla durante l'amichevole internazionale tra Senegal e Perù allo Stade de France il 28 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

L'uomo in più delle Eagles, rinnovo a 120.000 sterline a settimana

Il rinnovo rappresenterebbe soprattutto il riconoscimento della straordinaria crescita di. Arrivato nell’estate 2024 dalper circa 12,5 milioni di sterline, l’esterno ha progressivamente aumentato il proprio peso nella squadra fino a essere eletto dai tifosi Player of the Season delnel 2025/26. Velocità, capacità di attaccare la profondità e soprattutto una maggiore concretezza sotto porta lo hanno trasformato in uno degli elementi più pericolosi della formazione londinese. Le discussioni con il suo entourage vengono descritte come positive e l’intenzione sarebbe quella di trovare un accordo su un nuovo contratto di lunga durata. Per il Palace sarebbe un altro segnale importante: Sarr non è più semplicemente un giocatore da valorizzare, ma uno dei calciatori attorno ai quali costruire il futuro del club.