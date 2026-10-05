Ismaïla Sarr e il rinnovo con il Crystal Palace: dopo le voci di mercato estive il club ha trovato l'intesa con l'attaccante del Senegal
ll Crystal Palace vuole blindare Ismaïla Sarr. Dopo le voci di mercato dell’estate e l’interesse manifestato da diversi club, gli Eagles hanno avviato le trattative per prolungare il contratto dell’attaccante senegalese, diventato ormai uno degli uomini più importanti della squadra.
Ismaïla Sarr rimane a LondraSarr è attualmente legato al Palace fino al giugno 2029, ma il club londinese sarebbe pronto a premiarlo con un importante adeguamento economico. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo accordo potrebbe portare il suo stipendio fino a circa 120.000 sterline a settimana, vale a dire oltre 6,2 milioni di sterline lordi a stagione. Una crescita considerevole rispetto all’attuale ingaggio, stimato intorno alle 70-75.000 sterline settimanali. La volontà del Palace è chiara: togliere Sarr dal mercato e renderlo uno dei punti di riferimento del progetto. Il Liverpool aveva mostrato interesse durante l’ultima finestra di mercato, ma la proposta arrivata a Selhurst Park non aveva convinto la dirigenza degli Eagles. Anche l’Arabia Saudita aveva guardato con attenzione alla situazione del senegalese.
L'uomo in più delle Eagles, rinnovo a 120.000 sterline a settimanaIl rinnovo rappresenterebbe soprattutto il riconoscimento della straordinaria crescita di Sarr. Arrivato nell’estate 2024 dal Marsiglia per circa 12,5 milioni di sterline, l’esterno ha progressivamente aumentato il proprio peso nella squadra fino a essere eletto dai tifosi Player of the Season del Crystal Palace nel 2025/26. Velocità, capacità di attaccare la profondità e soprattutto una maggiore concretezza sotto porta lo hanno trasformato in uno degli elementi più pericolosi della formazione londinese. Le discussioni con il suo entourage vengono descritte come positive e l’intenzione sarebbe quella di trovare un accordo su un nuovo contratto di lunga durata. Per il Palace sarebbe un altro segnale importante: Sarr non è più semplicemente un giocatore da valorizzare, ma uno dei calciatori attorno ai quali costruire il futuro del club.
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