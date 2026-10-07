Continua il caso Cristiano Ronaldo, che questa volta decide di rompere definitivamente il silenzio affidando a una lettera, pubblicata sui social, tutte le motivazioni che lo hanno portato ad allontanarsi dalla nazionale portoghese, dopo le recenti tensioni che lo hanno visto coinvolto con il commissario tecnico Jorge Jesus. Nella lettera, Ronaldo ha raccontato la propria versione dei fatti svelando anche alcuni retroscena, e ha inoltre affrontato il tema del suo futuro con la Nazionale, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno ribadendo il forte legame con la maglia del Portogallo.

Ronaldo, la lettera di spiegazione e le parole contro Jorge Jesus: "Non ha mantenuto la parola data..."

Ronaldo ha fatto luce sugli avvenimenti che hanno portato alla rottura con Jorge Jesus, spiegando nel dettaglio quanto accaduto e svelando il retroscena legato alla partita contro la Norvegia, raccontando la propria versione dei fatti:

"Come promesso ho deciso di raccontare, in prima persona e direttamente, gli eventi che hanno caratterizzato l'ultimo ritiro della Nazionale. Dopo i Mondiali del 2026 ho preparato una lettera al popolo portoghese, che conservo ancora, con le parole che avrei voluto rivolgere loro quando avrei lasciato definitivamente la nazionale. Al termine della competizione, già sul volo di ritorno dagli Stati Uniti, il Presidente della Federazione mi ha chiesto e insistito affinché riconsiderassi la mia decisione di andarmene, perché la FPF voleva che continuassi. Subito dopo mi ha chiesto un parere sul nome dell'attuale commissario tecnico, che stava valutando insieme ad altri nomi che non mi ha rivelato. Ho risposto al Presidente della Federazione che, a mio avviso, sarebbe stata la scelta giusta.

Qualche giorno dopo ho avuto un primo contatto con il nuovo allenatore della nazionale, in cui mi ha detto che gli sarebbe piaciuto incontrarmi di persona. Ho accettato e abbiamo fissato l'incontro per la fine delle mie vacanze. Ci siamo incontrati alla Ciudade do Futebol, dove la mia squadra stava svolgendo il ritiro pre-campionato. Quel giorno l'allenatore mi ha detto che contava su di me e che la mia presenza era fondamentale per il suo progetto. Mi ha presentato, lì per lì, un piano per la mia partecipazione.

Mi ha detto che avrei giocato la prima e l'ultima partita e che, per motivi di gestione fisica, avrebbe sempre effettuato tre o quattro cambi a partita. Ho rifiutato immediatamente questa proposta. Mi sembrava ovvio che non potessi accettarla. Non era certo perché non avrei giocato le partite all'estero che avrei smesso di essere il capitano della squadra. Quel privilegio di rimanere in Portogallo non sarebbe stato un buon esempio.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

La sera dell'inizio del ritiro, l'allenatore è venuto a casa mia a Lisbona, su sua richiesta, per un altro colloquio. La conversazione è stata serena e tutto quello che abbiamo concordato ad agosto è stato confermato. Ho giocato la partita all'Alvalade e, pur essendo stato sostituito, non ho fatto storie. Ho messo io stesso la fascia da capitano a Bruno Fernandes, ben lontano dall'immaginare che quello potesse essere il mio ultimo gesto da giocatore e capitano della Nazionale.

Quel giorno ciò che contava per me era la nostra vittoria. Vincere è sempre bello; in Portogallo e per il mio Paese, ancora meglio. A pranzo, il giorno della partita in Norvegia, un assistente dell'allenatore si è avvicinato al tavolo dove il gruppo stava pranzando e mi ha informato che l'allenatore voleva parlarmi. Con mia grande sorpresa, l'allenatore mi ha chiesto se fossi in grado di giocare 30 minuti. Ero completamente concentrato sul mio recupero fisico, integrato con i miei compagni come sempre, e pensavo che non avrei giocato quel giorno. Senza alcun problema.

Questa richiesta era al di fuori del mio programma di recupero e allenamento, dato che avrei giocato solo il 4 al Do Dragão, ma ovviamente ho detto di sì. Lui ha risposto che allora avrei dovuto essere pronto perché avrei giocato 30 minuti. Il resto lo sanno tutti. Mi sono riscaldato dall'intervallo, ho guardato i minuti passare e non sono stato chiamato in campo. L'allenatore si è rimangiato la parola data".

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Il retroscena dopo la partita con la Norvegia

Ronaldo ricostruisce quindi nel dettaglio quanto accaduto nelle ore successive alla partita, spiegando cosa era stato concordato con Jorge Jesus e quali erano le condizioni per chiudere definitivamente la vicenda:

"Alla fine della partita volevo solo che tutto finisse con la vittoria e di restare solo. Non sono andato a salutare i tifosi. Un errore che è solo mia responsabilità e che non sarebbe dovuto accadere. Mi scuso con i portoghesi che ci hanno sostenuto intensamente, mi scuso con i tifosi e mi scuso con coloro che, pur non essendo portoghesi, potrebbero aver viaggiato fin lì per vedermi e che potrei aver deluso.

Quarantotto ore dopo abbiamo avuto una conversazione — io, l’allenatore e Simão Coutinho — dato che era stato lui a organizzare le nostre conversazioni ad agosto. È stato un momento profondo, molto franco, senza alcun tipo di filtro. Abbiamo concordato che c’era un solo modo per chiudere questo “caso”: che l’allenatore ripetesse ciò che mi aveva appena detto in privato, alla presenza di Simão Coutinho, ma nella sala stampa.

Ciò che era stato concordato era semplice: l’allenatore avrebbe iniziato la conferenza stampa con questo argomento, cercando di chiudere la questione dicendo la verità. Avrebbe detto che non ho mai chiesto di giocare nemmeno un minuto, che è stato l’allenatore e nessun altro a propormi il piano per questo raduno, e che è stato un errore farmi riscaldare e poi non farmi entrare, e che se fosse successo di nuovo non l’avrebbe fatto.

PORTO, PORTOGALLO - 04 OTTOBRE: Jorge Jesus, allenatore capo del Portogallo, reagisce durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Norvegia all'Estadio do Dragao il 04 ottobre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Abbiamo concluso quell’incontro con l’allenatore che mi chiedeva un abbraccio, promettendomi che avrebbe detto in conferenza ciò che mi aveva appena detto, e che la questione sarebbe stata superata. Non avrei giocato in Danimarca e avrei giocato la partita al Dragão. Tutto questo alla presenza di Simão Coutinho, sempre. Su richiesta dell’allenatore, si è poi tenuto un incontro tra lui, Simão Coutinho e Tiago Craveiro in videoconferenza, in cui è stato riassunto ciò di cui avevamo discusso.

È stato redatto un breve documento che ho validato io stesso e che è stato consegnato all’allenatore, come lui aveva richiesto. La conferenza è stata quella che si sa: l’atteggiamento non aveva nulla a che fare con il nostro incontro; ho sentito espressioni e un’aggressività che non credo di meritare, un atteggiamento da “io voglio, io posso e io comando” che non mi ha mai mostrato, nemmeno lontanamente, in privato il giorno prima.

Le note che ho validato erano le seguenti: "Penso che sia importante, anche perché è la verità, chiarire alcune cose prima di parlare della Danimarca:

Sono stato io stesso, e nessun altro, a proporre a Cristiano un piano per lui in questa stagione sportiva con la Nazionale. È stata una conversazione lunga e molto buona. So quanto lui viva e ami la nazionale e il peso che ha nel mondo, e ancor di più il peso e l’influenza positiva che ha avuto nella nazionale per 24 anni consecutivi. Il piano che ho proposto a Cristiano è stato accettato. Lui non ha mai messo in discussione le mie scelte. È stato esemplare, leale e professionale. La partita in Norvegia non faceva parte del piano che ho delineato per lui. Tuttavia, ho sentito che era riuscito a riprendersi fisicamente dalla prima partita e l’ho avvisato che avrei potuto doverlo usare. Cristiano ha accettato. Ho commesso un errore facendo riscaldare qualcuno del calibro di Pelé o Maradona e poi non farlo entrare in partita. Se fosse oggi, non lo rifarei. Per chiudere l’argomento: voglio Cristiano nella Nazionale. Anzi, non lo voglio poco, lo voglio tanto. Fortunatamente lui crede in me. Ci ha creduto all’Al Nassr e ci crede anche qui. Riguardo al non salutare i tifosi. Ne abbiamo già parlato. Qualcuno che ha giocato più di 230 partite con la nazionale non riceve lezioni da me sull’amore per il Portogallo. È stato un momento di frustrazione che non cancella nulla. È il giocatore che dà il maggior numero di autografi, fa il maggior numero di selfie e mostra il maggior numero di affetto ai tifosi. Non inventiamo problemi dove non esistono. Quando non siamo felici, reagiamo. È stato solo quello."

Nessuna di queste note, quindi, diceva che l’allenatore dovesse persino scusarsi con me. È stata la seconda volta che si è rimangiato la parola data a me".

Ronaldo chiarisce il suo futuro con la Nazionale

Nella seconda parte della lettera, Ronaldo torna sulla decisione di lasciare il ritiro, si assume la responsabilità per quanto accaduto e chiarisce soprattutto la sua posizione sul futuro con la maglia del Portogallo:

"Ho deciso di lasciare il ritiro senza aspettare ulteriori violazioni della parola data. Per me la verità è ancora la cosa più importante nella relazione tra le persone.

Per quanto possa ferire, che mi dicano la verità. In una conversazione che ho avuto con il Presidente della FPF e con l’allenatore la mattina del giorno di quella conferenza stampa — loro possono certamente confermarlo — ho ribadito che se non mi volevano lì dovevano dirmelo. Sarebbe bastato che fossero franchi con me. Avrei accettato e ho promesso che avremmo preparato qualcosa di bello, come sogno che accada, e nessuno sarebbe rimasto arrabbiato. Me lo ricordo come se fosse oggi.

Mi hanno risposto all’unisono di no. Che il mio posto era nella Nazionale. Mai, in nessun momento, ho interferito in nessuna decisione tecnica o tattica di nessun allenatore o dirigente della nazionale in quasi 25 anni di carriera. Accetto, nel bene e nel male, ciò che mi propongono di fare. Rispetto la decisione, ma quando ci ri rimangia la parola data, sento che il mio posto non è lì.



LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Devo anche delle scuse ai miei compagni di squadra della nazionale per aver lasciato il ritiro. Nonostante la violazione assoluta della fiducia nella parola dell’allenatore, come coloro che hanno assistito a queste conversazioni possono attestare, non avrei dovuto farlo. La responsabilità è esclusivamente mia.

Mi scuso di nuovo con il popolo portoghese, ma la rottura della parola data ha, per me, un impatto determinante. Ho sentito che, da quel momento in poi, la mia permanenza avrebbe solo danneggiato il gruppo di lavoro, e ho fatto ciò che ho sempre detto che avrei fatto se non mi fossi sentito utile: ho fatto i bagagli e me ne sono andato.

La conseguenza di questo mio atto deve essere valutata e punita dalla Federazione Portoghese di Calcio. Capisco che la punizione non debba avere fattori attenuanti. Non sono un giocatore qualunque; sono il capitano della squadra, e questo costituisce un fattore aggravante. Mi sono già scusato, ma so che le azioni devono avere conseguenze. Chiunque sia nel calcio come me sa che, indipendentemente dallo status di ciascuno, le regole sono le stesse per tutti.

Su questo argomento, ho sentito parlare molto di partite di addio, che devo avere un addio dignitoso e che la Federazione vuole darmi quell’opportunità. Ho imparato nella vita, spesso affamato e senza niente da mangiare, che nessuno dà niente a nessuno. Posso promettere a tutti i miei tifosi, naturalmente e soprattutto a tutto il popolo portoghese, che avremo una o più partite di addio; ci sarà tempo per quello. Ma quando penso alla nazionale, ciò che davvero penso è competere.

È quello che ho pensato il giorno in cui mi è stata data la notizia della morte di mio padre. Ero in un ritiro con la nostra nazionale e ho deciso di restare lì fino alla fine della partita il giorno dopo. Ho fatto per il paese ciò che non farei mai per nessun club. Pertanto, se sto bene fisicamente, giocando per il mio club, con i gol che spero, dopo aver scontato la squalifica che potrebbe essermi applicata, sarò disponibile, come lo sono sempre stato fino ad oggi, per competere e vincere per la nostra nazionale. Questa è, credetemi, la verità più pura".