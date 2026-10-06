Il giornalista ed opinionista portoghese rivela a CNN Portugal l'impossibilità di ricucire il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus smentendo le recenti indiscrezioni che suggerivano il ritorno del portoghese
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
Le strade di Cristiano Ronaldo e la nazionale portoghese sembrano dividersi in modo permanente secondo il giornalista ed opinionista Rui Santos, il quale afferma a CNN Portugal: "Posso dire che Cristiano Ronaldo è rimasto molto indignato a seguito delle dichiarazioni di Jorge Jesus e Pedro Proença e avrebbe detto che non tornerà in nazionale, finché l'allenatore sarà alla guida della squadra".
Dopo le smentite sembra arrivata la parola fineNella conferenza stampa di domenica dopo la vittoria per 2-1 contro la Norvegia, Jorge Jesus aveva aperto le porte al ritorno della leggenda portoghese definendo l'accaduto come risolto e affermando che la situazione fosse rientrata, ma le indiscrezioni e le dichiarazioni di Rui Santos smentiscono l'allenatore: "Cristiano era particolarmente indignato per il contenuto delle dichiarazioni di Jorge Jesus. Ritiene che ci siano state delle falsità e ha smesso di credere e fidarsi del desiderio espresso di riaverlo in nazionale".
A seguito di queste dichiarazioni, i rapporti tra i due sembrano ormai ai minimi termini. E se la versione dovesse essere confermata, appare difficile ipotizzare un ritorno di Cristiano Ronaldo con la maglia della nazionale portoghese, con la quale ha vinto 1 Europeo e 2 Nations League.
L'era infinita di Cristiano Ronaldo con il PortogalloLa sua storia con la nazionale inizia nel 2003, quando il fuoriclasse di Madeira si affaccia per la prima volta sul grande palcoscenico internazionale. Da quel momento sono passati 23 anni ed una quantità di primati che difficilmente verranno cancellati.
Ad oggi CR7 è il giocatore con più presenze in nazionale con 234 partite e il miglior marcatore con 146 gol. Quest'anno è diventato il primo giocatore a segnare in sei edizioni diverse della Coppa del Mondo, trovando la rete in ogni edizione che ha disputato.
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Nel 2016 vince il primo Europeo della storia del Portogallo dove però è costretto in finale ad abbandonare il campo a seguito di un infortunio, vivendo il trionfo dei compagni dalla panchina. Nel 2019 e 2025 conquista la UEFA Nations League facendo diventare il Portogallo la prima nazionale a vincere due volte la competizione.
Con la propria nazionale Cristiano Ronaldo è riuscito a segnare un'epoca indimenticabile, riuscendo ad alzare trofei che per tanto tempo gli erano sfuggiti. Ha segnato, trascinato e ha fatto sognare diverse generazioni di portoghesi e non, diventando un simbolo.
L'era di CR7 sta per finire, ma la leggenda con il Portogallo rimarrà per sempre.
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