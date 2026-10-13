Ritorna la Champions League a distanza di un mese e una delle sfide più attese è quella tra Galatasaray e Barcellona, in programma questa sera alle 21:00. Un assaggio dell'inferno dell'Ali Sami Yen lo hanno avuto, questa notte, i giocatori del Barça, disturbati da un migliaio di tifosi locali con fuochi d'artificio fuori dall'hotel. Nonostante i prezzi alle stelle per assistere alla partita, che hanno registrato un record nel calcio turco, lo stadio sarà sold out e pronto a ribollire.

Senza freni

La sfida contro la squadra più in forma del momento, con all'attivo solo vittorie in stagione e 39 gol realizzati, ha fatto gola alla societàche, per l'occasione non così consueta, ha aumentato vertiginosamente i prezzi dei biglietti, facendoli schizzare anche a più di 1000 euro, come riportano Sozcu e Turkiye Today.

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 9: Rafael Leao del Galatasaray A.S. in azione durante la partita della Fase a Gironi MD1 della UEFA Champions League 2026/27 tra lo Sporting Club de Portugal e il Galatasaray A.S. allo Stadio Jose Alvalade il 9 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il costo dei tagliandi oscilla dai 1.360 euro per godere dell'esperienza completa, fra cui un tour degli spogliatoi e l'hospitality, a cifre superiori ai 400 euro nei settori adiacenti al campo. Il ticket più economico, dai 50 ai 60 euro, invece, è riservato alle zone più lontane dal terreno di gioco. Cifre altisonanti, in linea con la scia vista al Mondiale negli USA, ma che non hanno fatto battere ciglio ai tifosi del Galatasaray, pronti a riempire l'impianto.

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