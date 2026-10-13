Nonostante i prezzi da capogiro, che vanno dai 1360 euro ai 50 nei settori più economici, lo stadio del Gala sarà pieno e pronto a fare lo scherzetto al Barça
Ritorna la Champions League a distanza di un mese e una delle sfide più attese è quella tra Galatasaray e Barcellona, in programma questa sera alle 21:00. Un assaggio dell'inferno dell'Ali Sami Yen lo hanno avuto, questa notte, i giocatori del Barça, disturbati da un migliaio di tifosi locali con fuochi d'artificio fuori dall'hotel. Nonostante i prezzi alle stelle per assistere alla partita, che hanno registrato un record nel calcio turco, lo stadio sarà sold out e pronto a ribollire.
Senza freniLa sfida contro la squadra più in forma del momento, con all'attivo solo vittorie in stagione e 39 gol realizzati, ha fatto gola alla società Galatasaray che, per l'occasione non così consueta, ha aumentato vertiginosamente i prezzi dei biglietti, facendoli schizzare anche a più di 1000 euro, come riportano Sozcu e Turkiye Today.
Il costo dei tagliandi oscilla dai 1.360 euro per godere dell'esperienza completa, fra cui un tour degli spogliatoi e l'hospitality, a cifre superiori ai 400 euro nei settori adiacenti al campo. Il ticket più economico, dai 50 ai 60 euro, invece, è riservato alle zone più lontane dal terreno di gioco. Cifre altisonanti, in linea con la scia vista al Mondiale negli USA, ma che non hanno fatto battere ciglio ai tifosi del Galatasaray, pronti a riempire l'impianto.
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Lo stato di formaCome detto in precedenza, il Barcellona è un'autentica macchina da guerra. Ha segnato tre gol di media a partita, trascinato da Lamine Yamal e Raphinha, che stasera non ci sarà per i postumi dell'infortunio rimediato in Nazionale. Il suo posto potrebbe essere affidato a un altro brasiliano, Gabriel Jesus, che nel weekend ha trovato la terza rete in maglia blaugrana. In casa Galatasaray, di contro, se la classifica in Super Lig sorride con il primo posto momentaneo, c'è da riscattare la sconfitta in casa dello Sporting Lisbona alla prima di Champions. Il tecnico Buruk vuole fare il colpaccio e si affida a Leao e Osimhen in avanti.
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