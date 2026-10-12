E' North West derby anche in tv: Neville a braccia alzate e Carragher non sa dove guardare...

Il Manchester City continua a vincere sul campo, ma le vicende giudiziarie che coinvolgono il club restano al centro del dibattito in Inghilterra. I Citizens hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione di Premier League, conquistando sei vittorie nelle prime sei giornate e imponendosi anche ad Anfield contro il Liverpool con un netto 3-0. Un rendimento che conferma le ambizioni della squadra, ma che non basta a mettere in secondo piano le accuse relative a presunte violazioni finanziarie.

L'attacco di Gary Neville

Gary Neville asks to be 'taken off' Man City's matches by Sky Sports, leaving Liam Gallagher to mock the 'cry baby', telling him 'take your Scouse mate with you'😬 pic.twitter.com/3kbMan97CM — Daily Mail Sport (@MailSport) October 12, 2026

A intervenire, storica bandiera del Manchester United e oggi opinionista televisivo, che ai microfoni di Sky Sports ha espresso una posizione molto dura nei confronti del club rivale. Al centro delle sue riflessioni c'è l'attesa per la sentenza sul caso che da tempo tiene sotto pressione la società di Manchester.Neville ha dichiarato: "fino a quando non sarà emessa la sentenza, sarei assolutamente felice". Parole che testimoniano quanto, secondo l'ex difensore dello United, l'incertezza giudiziaria rischi di condizionare il racconto della stagione e la percezione dei risultati ottenuti sul terreno di gioco.

L'opinionista ha poi sottolineato le possibili conseguenze di un eventuale verdetto sfavorevole per i Citizens: "Se la loro colpevolezza verrà confermata, a gennaio, a febbraio, il Manchester City non sarà più nella situazione in cui si trova ora e una grande nuvola graverà su tutto il campionato".

L'opinionista ed ex calciatore Gary Neville. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Il riferimento è alle numerose contestazioni finanziarie che la Premier League ha mosso nei confronti del Manchester City, accuse che il club ha sempre respinto. Il procedimento rappresenta una delle vicende più delicate nella storia recente del calcio inglese, anche per le possibili ripercussioni sportive ed economiche in caso di responsabilità accertate. Nel frattempo, la squadra continua a raccogliere risultati e a mantenersi nelle zone alte della classifica. Il successo per 3-0 sul Liverpool rappresenta un segnale importante sul piano sportivo, ma la questione giudiziaria rimane aperta.