Il Lione perde per almeno un mese Loïs Openda per un infortunio al perone. Con un comunicato il club francese ha puntato il dito contro la gestione arbitrale della partita. L’attaccante belga, di proprietà della Juventus e in prestito in Francia, si è fratturato il perone della gamba destra nella sfida di Ligue 1 contro il Lens.

L’infortunio di Openda e i tempi di recupero

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Il comunicato del Lione

era partito titolare, ma al 60' è stato costretto al cambio. Ha lasciato il campo sorretto dallo staff medico, senza riuscire a camminare sul piede. Gli esami hanno poi confermato la: il giocatore resterà fermo almeno fino alla sosta per le nazionali di metà novembre, che si trasforma in quasi due mesi lontano dal campo.La società ha protestato con un comunicato ufficiale, in cui attacca la direzione arbitrale: “L’infortunio è avvenuto al termine di una gara in cui Loïs Openda ha subito ripetuti falli fin dai primi minuti, a fronte di un unico provvedimento disciplinare.deplora il trattamento riservato al proprio attaccante e ritiene che il giocatore non abbia ricevuto la necessaria tutela, fino allo scontro che ora lo costringe a restare lontano dai campi. Più in generale, l’OL ribadisce che la salvaguardia dell’integrità fisica dei calciatori deve rimanere una priorità assoluta e che gli arbitri ne sono i primi garanti”. Al centro della polemica ci sono quindi ifin dai primi minuti di gara, sanzionati con un solo cartellino giallo in tutta la partita.