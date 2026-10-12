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Il weekend degli italiani all'estero

Le maggiori competizioni calcistiche europee sono tornate dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali in giro per il mondo ed il grande calcio è tornato a far compagnia ai tifosi. Quello appena trascorso è stato un weekend di vivide emozioni, con numerosi calciatori italiani all'estero grandi protagonisti. Le luci della ribalta sono tutte per il Manchester City di Enzo Maresca in panchina e Gianluigi Donnarumma in campo, che si destreggiano tra inchieste e incognite confermandosi comunque in vetta, solitari in classifica. A propiziare l'allungo, la vittoria per 3-0 in trasferta contro il Liverpool di Federico Chiesa, entrato in campo solo all'88'. Pareggia invece 1-1 il Tottenham di Tonali e Udogie lontano dalle mura amiche contro il Manchester United, ancora nei bassifondi della graduatoria. Ma non è tutto, c'è ancora tanto altro da scoprire per il weekend degli italiani all'estero tra gol, successi e super prestazioni.

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