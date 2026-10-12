Dybala si prepara alla sfida contro il Real Madrid, una notte dal sapore speciale per la Roma e per la sua gente. All'Olimpico, la Joya ritroverà anche Mourinho, con cui ha condiviso un percorso importante nella Capitale. Una partita di prestigio, contro una delle squadre più titolate al mondo, nella quale il sostegno dei tifosi potrà fare la differenza. L'argentino, intervenuto a Prime Video UEFA Champions League Magazine Show, ha ripercorso le emozioni vissute in giallorosso, sottolineando l'importanza del cammino della scorsa stagione e dell'entusiasmo ritrovato nell'ambiente. Ma non c'è soltanto il campo nei pensieri del numero 21: Dybala ha parlato anche del suo legame con l'Italia e di un futuro che, almeno nei desideri, potrebbe essere ancora a Roma e con la Roma.

Dybala sfida il Real e si confessa: "Spero in un finale italiano"

La sfida contro ilsi avvicina evuole godersi ogni istante di una notte che promette spettacolo.sarà chiamato a spingere la Roma contro una delle formazioni più prestigiose del calcio mondiale, in una partita che riporterà la Joya anche a incrociare. Un appuntamento speciale, da vivere con entusiasmo e consapevolezza delle difficoltà, ma anche con la convinzione che il pubblico giallorosso possa rappresentare un'arma in più. A raccontarlo è stato lo stesso argentino ai microfoni di Prime Video UEFA Champions League Magazine Show.è tornato sulle emozioni della scorsa stagione, sottolineando quanto il percorso della squadra abbia coinvolto giocatori e tifosi: "Abbiamo dato tutto la scorsa stagione.

PARMA, ITALIA - 10 MAGGIO: Paulo Dybala dell'AS Roma viene sfidato da Mateo Pellegrino del Parma Calcio 1913 durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ha messo allegria a noi e ai tifosi. E anche orgoglio". La Joya non sottovaluta il valore dell'avversario, ma punta sulla spinta dell'Olimpico: "Sarà difficile, affrontiamo alcune delle squadre più titolate al mondo, ma con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più". Parole che raccontano il legame con l'ambiente romanista, diventato sempre più forte nel tempo. Un rapporto che va oltre il terreno di gioco e che si intreccia con quello costruito dall'argentino con l'Italia. "Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore", ha spiegato Dybala, ricordando le emozioni vissute tra momenti felici e difficoltà. E quando il discorso si sposta sul futuro, il numero 21 non nasconde il desiderio di un finale italiano. Alla domanda su dove vorrebbe chiudere la carriera, la risposta è arrivata senza esitazioni: "A Roma e con la Roma". Un sogno, più che una certezza, perché lo stesso Dybala invita alla prudenza: "Ma è prematuro parlarne". Intanto, il presente si chiama Real Madrid. E l'Olimpico è pronto a spingere la Joya.