Sarà stato uno scherzo del destino, ma a volte il fato scrive sceneggiature migliori di qualsiasi altra grande pellicola cinematografica. Il Manchester City, subito dopo il grande scandalo finanziario (a cui i Citizens hanno già fatto ricorso), torna in campo al termine di una lunga sosta proprio a casa dei suoi più grandi rivali degli ultimi dieci anni: il Liverpool. Un incrocio da sempre storico e affascinante, reso scottante da un caso extra-campo che da giorni tiene banco in Inghilterra. L'atmosfera rovente di Anfield non ha certamente riservato una grande accoglienza ai Citizens e ai loro tifosi e, come spesso accade, purtroppo la rivalità sul campo tra le squadre è sfociata in drammatiche tensioni fuori dallo stadio.

Cadono i Reds, City ancora in vetta

Gli Sky Blues hanno seguito alla lettera il consiglio di. "Noi possiamo controllare soltanto l'aspetto calcistico" ha dichiarato il tecnico italiano nella conferenza stampa prima del match di Anfield in merito allo scandalo finanziario, e così è stato. Dopo un primo tempo a reti bianche e l'espulsione di, il City infatti cala il tris, facendo esplodere di gioia i tifosi del settore ospite, arrivati ad Anfield con delle banane gonfiali per rispondere agli sfottò dei sostenitori di casa.

Prima Haaland, poi lo splendido tiro a giro di Doku e, infine, la magia di Cherki. La squadra di Enzo Maresca esce così dal Merseyside con in tasca tre punti che, oltre ad essere cruciali per mantenere la vetta della Premier League, permettono di far uscire il sole su Manchester dopo giorni particolarmente complicati per il club.

A few handbags outside the away end after the final whistle. Police had to move in and encircle the City fans as they left the ground. I saw at least one Liverpool fan pepper-sprayed by officers who also drew their batons, but they managed to maintain order pic.twitter.com/6zpsjHWvMM — Chris Slater (@chrisslaterMEN) October 11, 2026

Scontri fuori dallo stadio

La tensione sugli spalti e la rabbia dei tifosi, però, ha avuto delle drammatiche conseguenze anche fuori dallo stadio. Come riporta il Manchester Evening News, fuori da Anfield si sono registrati degli scontri tra alcuni sostenitori dele una parte dei tifosi del Manchester City . Una vicenda che ha richiesto l'immediato intervento della polizia, la quale ha circondato un piccolo gruppo di sostenitori Citizens, calmando fortunatamente le acquee.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 11 OTTOBRE: Rayan Cherki del Manchester City festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Manchester City ad Anfield, l'11 ottobre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Tra gli episodi registrati, l'uso di uno spray al peperoncino su un tifoso dei Reds e alcuni insulti particolarmente sgradevoli sempre da parte dei sostenitori di casa. La rivalità sportiva e la controversia finanziaria ha quindi reso Liverpool-Manchester City da un lato più affascinante, ma decisamente più nervoso dall'altro.