Il caso Manchester City si arricchisce di un nuovo capitolo destinato a far discutere il calcio inglese. Prima della decisione della commissione indipendente sulle violazioni finanziarie, il club avrebbe tentato di trovare un'intesa diplomatica con la Premier League per contenere le conseguenze. Ecco i dettagli.

Il tentativo del City e la trattativa segreta con la Premier League

Caricamento post Instagram...

Secondo quanto riportato da Bloomberg e ripreso dal media GOAL, ilavrebbe avviato colloqui preliminari con la Lega inglese per raggiungere unprima del verdetto sulle numerosefinanziarie da parte del club. Le discussioni, rimaste riservate, si sarebberodavanti alla ferma posizione del club, che continua a proclamarsi. L'ipotesi di un'intesa, secondo quanto raccontato, avrebbe potuto prevedere una multa significativa,il rischio di sanzioni sportive più pesanti, ma lo scorso 29 settembre laha rilasciato ufficialmente l'annuncio che ha affossato di fatto ogni possibilità di riconciliazione diplomatica con il City. Stando all'annuncio, la commissione indipendente ha infatti riconosciuto il clubdi 114 delle 115 accuse relative a gravi violazioni finanziarie nel periodo compreso tra le stagioni 2009/10 e 2017/18, oltre che della maggior parte delle accuse relative allaSecondo le conclusioni pubblicate dalla lega, sarebbero stati inoltre ufficializzatiper gonfiare artificialmente i ricavi e ridurre i costi, con la commissione che ha quantificato in oltrel'effetto delle operazioni contestate. Il club avrebbe inoltre fornito resoconti inesatti e violato i propri obblighi di collaborazione durante l'indagine: l'amministratore delegato della Premier League,, ha addirittura definito il procedimento come uno dei piùdella storia della competizione.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 22 NOVEMBRE: il logo del leone della Premier League viene visto posizionato sul tabellone della stretta di mano durante la partita di Premier League tra Newcastle United e Manchester City al St James' Park il 22 novembre 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Ricorso e sanzioni: cosa può succedere

Ilha respinto pubblicamente le conclusioni della commissione annunciando, come confermato dalla stessa Premier League con un comunicato del 2 ottobre: il club sostiene infatti che la decisione contenga. La sanzione definitiva deve ancora essere determinata attraverso un procedimento separato, ma tra lepreviste dal regolamento figuranoin classifica e altre sanzioni sportive, mentre diversi media rilanciano addirittura di possibilità dio didei titoli, ancora non confermati tra le misure prese in considerazione. Lo scorso ottobre il City ha presentato formalmente il ricorso, che saràda un nuovo pannello indipendente e l'intero iter, compreso l'eventuale verdetto sulle pene, potrebbe richiedereo slittare ulteriormente.