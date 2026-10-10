Reunion in casa Roma: abbracci e risate tra Dybala, Candela e Batistuta

Dybala, quando segni? La domanda torna ad accompagnare Paulo, arrivato all'appuntamento con il Como con un conto aperto con il gol. L'argentino non segna in una gara ufficiale dal 18 gennaio 2026 e l'inizio della nuova stagione non ha ancora interrotto il digiuno. Eppure la sua presenza nella Roma di Gasperini resta centrale: sei presenze nelle prime sei gare ufficiali, quattro assist e nessuna rete. Numeri che raccontano un giocatore ancora coinvolto nella manovra, ma che aspetta di ritrovare la sua firma più riconoscibile. Domenica, al Sinigaglia, la Joya cerca la scintilla per cambiare la storia di questo avvio. Perché il talento c'è, il contributo anche. Ora manca l'esultanza.

Dybala, un digiuno storico: ecco da quanto non segna

è arrivato il 18 gennaio, poi il lungo stop della scorsa stagione,al ginocchio e il lavoro per tornare a disposizione. Un percorso che ha inevitabilmente condizionato la continuità dell'argentino e che rende questo avvio un passaggio importante. Dybala è tornato a essere una presenza fissa nelle scelte di Gasperini, ha giocato dall'inizio tutte le prime sei gare ufficiali e ha messo la firma su quattro assist., anzi: ha continuato a partecipare alla costruzione, a cercare i compagni e a mettere la propria qualità al servizio della squadra.

Ma per un giocatore abituato a essere decisivo, il gol resta un'altra cosa. È il dettaglio che manca, quello che può cambiare la percezione di una prestazione e restituire fiducia anche quando tutto il resto funziona. La Roma ha bisogno della sua fantasia, ma anche della sua capacità di trasformare il possesso in occasioni concrete. Gasperini gli chiede di stare dentro il gioco, di muoversi e di trovare connessioni con i compagni. Dybala, intanto, cerca il momento giusto per tornare a incidere nel modo che gli riesce meglio: con il pallone in porta.

PARMA, ITALIA - 10 MAGGIO: Paulo Dybala dell'AS Roma viene sfidato da Mateo Pellegrino del Parma Calcio 1913 durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il Sinigaglia per ripartire

può essere l'occasione per sbloccarsi. Non una partita qualsiasi, ma una sfida in cui la Roma dovrà trovare spazi e soluzioni contro una squadra che ama tenere il pallone e imporre il proprio ritmo. In questo scenario, la qualità dipuò diventare una chiave: muoversi tra le linee, dialogare con gli attaccanti e trovare il varco per arrivare alla conclusione. Non serve necessariamente la giocata impossibile, quella capace di accendere lo stadio in un istante. A volte basta un pallone pulito, un movimento fatto al momento giusto e la freddezza davanti al portiere.

La Joya ha appena prolungato il proprio legame con la Roma fino al 2027, un segnale di fiducia reciproca che adesso vuole accompagnare anche con i gol. La stagione è ancora lunga, ma il digiuno comincia a pesare e il calendario offre subito un'occasione per cambiare passo. Gasperini aspetta che la sua qualità diventi ancora più concreta, i tifosi aspettano di rivedere quell'esultanza che manca da gennaio. Dybala, invece, aspetta il pallone giusto. Al Sinigaglia la domanda è pronta a trasformarsi in una risposta: Paulo, quando segni?