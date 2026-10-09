Il trasferimento di Rodrigo Mora dal Porto alla Roma avrebbe potuto cambiare il segno del bilancio del club portoghese. A confermarlo è stato il presidente Villas-Boas, intervenuto durante la presentazione dei risultati finanziari relativi all’esercizio 2025-2026, chiuso con una perdita consolidata di 21,1 milioni di euro. Secondo quanto dichiarato dal numero uno dei lusitani, la cessione del giovane talento portoghese, se fosse stata completata entro il 30 giugno, avrebbe permesso al Porto di chiudere i conti in positivo. L’operazione con la Roma è stata invece finalizzata soltanto ad agosto, con i relativi ricavi che finiranno quindi nel bilancio della stagione 2026-2027. A pesare sui conti del club sono state anche le spese sostenute sul mercato e l’assenza dalla Champions League.

Villas-Boas, bilancio in perdita da 21,1 milioni: pesa anche la mancata cessione di Mora a giugno

Il presidente delha affrontato il tema nel corso della presentazione dei risultati finanziari del club, spiegando quanto il fattore temporale abbia inciso sul bilancio appena concluso. "Se il trasferimento di Rodrigo Mora fosse stato realizzato prima del 30 giugno, il risultato sarebbe stato positivo", ha dichiarato Villas-Boas, come riportato dall’agenzia portoghese Lusa. Il Porto ha archiviato l’esercizio 2025-2026 con perdite consolidate pari a 21,1 milioni di euro, un risultato sul quale hanno inciso diversi fattori, tra cui gli investimenti effettuati sul mercato e la mancata partecipazione allaLeague. La cessione di Mora alla Roma, completata soltanto nel mese di agosto, non ha potuto quindi contribuire ai conti dell’ultima stagione e sarà registrata nel prossimo esercizio finanziario, quello relativo al 2026-2027.

PORTO, PORTOGALLO - 23 GENNAIO: Rodrigo Mora dell'FC Porto controlla la palla durante la partita MD7 della UEFA Europa League 2024/25 League Phase tra l'FC Porto e l'Olympiacos FC all'Estadio do Dragao il 23 gennaio 2025 a Porto, Portogallo. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Un’operazione che, stando alle parole del presidente, avrebbe potuto fare la differenza se conclusa con qualche settimana di anticipo. Il trasferimento del classe 2007 rappresenta dunque una risorsa importante per il Porto in vista della nuova stagione, nella quale il club potrà beneficiare economicamente dei ricavi dell’operazione. Resta il dato relativo al bilancio appena presentato, chiuso in negativo nonostante le aspettative della società. Per Villas-Boas, la tempistica della cessione ha avuto un peso determinante: con l’operazione finalizzata entro la fine di giugno, il club portoghese avrebbe potuto evitare il rosso e presentare un risultato economico positivo. Ora i ricavi legati a Mora saranno invece contabilizzati nel prossimo bilancio.