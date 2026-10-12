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Il weekend degli ex Serie A

Il calcio europeo continua a parlare italiano, anche quando si gioca lontano da casa nostra. Lo racconta il weekend di chi la Serie A l’ha vissuta e poi ha cambiato aria, trovando altrove nuove sfide e, spesso, nuove vette. Si parte da Vitoria-Gasteiz, dove Cristian Romero ha scelto il momento giusto per festeggiare il primo gol con l’Atletico Madrid: una rete che vale tre punti e racconta quanto pesi un difensore così in una squadra che adesso guarda dall’alto il Real. Dall’altra parte della Manica, invece, il Tottenham che lo ha lasciato partire fatica a trovare un equilibrio, e Roberto De Zerbi deve fare i conti con un clima sempre più teso. A Parigi, invece, la squadra di Luis Enrique ha avviato la remuntanda; occhio a Turchia e Arabia, dove ci sono campionati apertissimi e tante squadre in lotta per i vertici.

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