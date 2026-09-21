Nuovo anno, stesso United. Anche in questo avvio di stagione, i Red Devils fanno fatica a tenere il passo delle altre big. Anzi. Rischiano anche di non vederle con il binocolo. Perché, nell'ultimo match contro il Fulham, è arrivato un pareggio sofferto. Un solo punto conquistato, nelle ultime 3 partite. Carrick non sta vivendo un ottimo periodo: l'ottima annata nella passata stagione sembra già un lontano ricordo. I malumori nell'ambiente stanno crescendo. E iniziano ad arrivare i primi pareri discordanti. Come quello di Neville, leggenda dello United: Gary Neville. "Sono patetici", ha ammesso con durezza l'ex terzino ai microfoni di SkySports. "Seguo il Manchester United da quando avevo cinque anni e questi sono i peggiori 15 minuti che abbia mai visto", ha proseguito l'inglese facendo riferimento al match contro il Fulham.

Neville attacca, Carrick risponde: "Abbiamo chiuso la partita in maniera convincente"

Non è la prima volta che Neville usa questi termini per parlare dello United. Sono anni che l'ex terzino chiede un cambiamento: Gary vorrebbe tornare ai fasti dell'era Ferguson. Ormai, molto lontani. I Red Devils non riescono ad alzare la testa. E questo è un problema che si trascinano da anni. La cura Carrick sembrava funzionare: vittorie, sorrisi e qualificazione in Champions. L'inizio di stagione si inaugurava sotto i migliori auspici. La realtà, però, è stata un'altra. Lo United sta riscontrando gli stessi problemi di sempre: poca fiducia, confusione in campo e poca stabilità tra i reparti. Carrick ha tre settimane per lavorarci. Neville, però, vuole una scossa: serve altro per mandare avanti questa squadra.

LONDRA, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, reagisce mentre reclama un calcio di rigore durante la partita di Premier League 2026/27 tra Fulham e Manchester United a Craven Cottage, il 20 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Anche Cunha - autore del pareggio contro il Fulham - ha mandato una stoccata al suo tecnico: "All'inizio del secondo tempo hanno messo in campo più energie di noi", ha detto il brasiliano. "Non possiamo accettarlo." Il riferimento è ai metodi usati dal tecnico inglese in estate: poca corsa, tanto lavoro con la palla. La condizione fisica, insomma, non è delle migliori. Ma Carrick ha voluto difendersi, così:" A dire il vero, il modo in cui abbiamo concluso la partita non lo lasciava intendere. Abbiamo chiuso la partita in modo davvero convincente e abbiamo continuato a spingere. Non credo che questo sia un problema, no", ha affermato. Lo United è un cantiere aperto. Queste tre settimane saranno una manna dal cielo.