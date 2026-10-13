Un secondo stipendio milionario, documenti fiscali statunitensi e nuove ombre sulla gestione della FIFA: Gianni Infantino finisce nuovamente al centro delle polemiche in seguito ad un nuovo scandalo legato a pagamenti 'extra' non dichiarati. Ecco che cosa emerge dall'inchiesta.

Infantino e l'entrata 'extra': un compenso da 1,76 milioni di dollari

Secondo un'pubblicata il 12 ottobre dal quotidiano britannico 'The Times',avrebbe ricevuto nel 2024 ulterioridalla 'FWC2026 US Inc.', la società statunitense costruita per organizzare l'edizione del 2026 delladi calcio. La somma siallo stipendio ufficiale riconosciuto dalla FIFA, senza comparire però neldei compensi del presidente: a documentare il pagamento, sarebbe una dichiarazione fiscale presentata negli Stati Uniti all'Internal Revenue Service,, ossiaamericana responsabile della raccolta dellee dell'applicazione delle

Il rapporto annuale FIFA, relativo al 2024, indicava invece per Infantino compensi pari a 4,274 milioni di franchi svizzeri: il pagamento supplementare, pari ai 1,76 milioni di dollari, porterebbe quindi il totale a diversi milioni in più, sollevando interrogativi sull'effettiva trasparenza delle remunerazioni.

Provenienza dubbia del denaro: il caso si scontra con le regole FIFA

Uno degli aspetti più delicati, secondo il Times, riguarda ladel denaro. La società 'FWC2026 US Inc.' è legata all'organizzazione del torneo nordamericano, ma non è chiaro perchè abbiadirettamente al presidente della federazione somme ulteriori rispetto a quelle ufficialmente dichiarate: dai 1,76 milioni di dollari versati nel 2024, circarisultano infatti classificati come "altri compensi soggetti a dichiarazione". Tuttavia, secondo le fonti citate dal quotidiano, parte del denaro potrebbe essere collegata alledi Infantino a, dove avrebbe soggiornato in una lussuosa villa sul lungomare, ma questa resta unanon ancora confermata né tantomeno smentita ufficialmente. Le fonti del Times sostengono inoltre cheanaloghi, o persino superiori, sarebbe stati effettuati anche nel

KATOWICE, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, parla alla stampa in vista della partita del primo turno della Coppa del Mondo femminile U-20 FIFA U-20 la partita di Polonia contro l'Argentina il 5 settembre 2026 a Katowice, Polonia. (Foto di Omar Marques/Getty Images)

Il caso solleva però una questione regolamentare precisa. L'articolo 43, paragrafo 13, dello Statuto FIFA stabilisce che i compensi individuali del presidente, dei membri del Consiglio e del Segretario Generale devono essere resi pubblici per trasparenza. Miguel Maduro, ex presidente della commissione di governance della FIFA, ha definito la mancata dichiarazione dei pagamenti una possibile violazione delle regole, chiedendo un'indagine indipendente. Interpellata direttamente dal Times, la FIFA non ha chiarito pubblicamente le ragioni dei compensi aggiuntivi, dichiarando però che non contribuisce agli acquisti immobiliari dei propri dirigenti.

Le rivelazioni arrivano in un momento già delicato per il numero uno della FIFA, già contestato anche per i precedenti progetti legati alla gestione commerciale del Mondiale: Infantino, tuttavia, ha già ammesso di puntare alla rielezione nel 2027, ma il nuovo caso rischia di alimentare le tensioni interne.