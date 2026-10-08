Ramon Vega sfida Gianni Infantino. L'ex difensore di Cagliari e Tottenham ha annunciato pubblicamente l'intenzione di candidarsi per le presidenziali FIFA che si terranno nel 2027, mettendo nel mirino la poltrona occupata dall'attuale numero uno della federazione calcistica mondiale Gianni Infantino. Ramon Vega aveva già provato a prendere la guida della FIFA sia nel 2015, dopo la sospensione dell'ex presidente Sepp Blatter, che nel 2019, proprio a discapito di Gianni Infantino, ma, per sua sfortuna, non riuscì a entrare nella lista dei candidati a causa di un basso numero di consensi.

Vega: "Una gestione carente ha intaccato la credibilità della FIFA"

Attraverso una nota, riportata anche dalla principale agenzia di stampa italiana ANSA,ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali della FIFA, scrivendo: "perché la vita mi ha preparato a servire il calcio. Questo sport non è dei presidenti, di federazioni o di dirigenti.ed è di tutti: calciatori, tifosi, tecnici, associazioni, arbitri, leghe, tifosi, volontari, squadre e comunità".

Continuando, l'ex difensore della nazionale svizzera ha dichiarato: "Una gestione carente ha intaccato la credibilità della FIFA e minato la fiducia all'interno della famiglia calcistica globale. Dobbiamo evitare che questa frattura degeneri".

🚨 𝗡𝗘𝗪: Gianni Infantino's first rival for the upcoming FIFA presidential elections has arisen.



Swiss national Ramon Vega, who played for teams such as Tottenham Hotspur and also the Swiss national team, has emerged as the possible rival. pic.twitter.com/TFvcZWYTw4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 8, 2026

"Il calcio è in rianimazione"

Proprio sulla frattura all'interno della famiglia calcistica globale, Ramon Vega ha sottolineato: "Non si deve mai permettere che i contrasti di potere al vertice danneggino chi costituisce il vero cuore di questo sport: calciatori, tecnici, direttori di gara e sostenitori di tutto il globo. Loro non sono responsabili di questi conflitti e hanno diritto a un trattamento migliore. Il calcio si trova in stato di rianimazione, attaccato ai macchinari per continuare a sopravvivere".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 27 SETTEMBRE: Ramon Vega, CEO e fondatore di Vega Swiss Asset Management, interviene durante la seconda giornata della Soccerex Global Convention 2016 presso il Manchester Central Convention Complex, il 27 settembre 2016 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Daniel Smith/Getty Images per Soccerex)

Infine, all'interno del suo programma elettorale, l'ex calciatore di Tottenham e Cagliari ha toccato diversi punti interessanti riguardo la sua candidatura: "Mi candido per riunire la famiglia calcistica globale, attuare riforme autentiche e durature, modernizzare la FIFA nel XXI secolo, ripristinare la stabilità e la credibilità e ricostruire la fiducia di cui il nostro sport ha disperatamente bisogno".