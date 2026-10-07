Tra le squadre che hanno sorpreso nel corso delle prime giornate della Serie A 2026/2027 figura anche il Cagliari allenato da Fabio Pisacane. I rossoblù provenienti dalla Sardegna, infatti, attualmente occupano la quarta posizione in classifica avendo ottenuto dodici punti nei cinque turni della massima divisione nazionale. Inoltre, la squadra sarda ha perso soltanto il match della seconda giornata di campionato giocato contro l'Inter tra le mura amiche dell'Unipol Domus. Se i rossoblù sono tra le prime della classe è merito non solo del lavoro di Pisacane, ma anche dei suoi calciatori tra i quali ci sono Daniel Maldini ed Alessandro Romano, i quali hanno ricevuto la chiamata dalla Nazionale Italiana. Recentemente, il tecnico del Cagliari ha rilasciato un'intervista a DAZN e ha parlato anche di alcuni giocatori.

Pisacane: "Maldini al Cagliari può fare l'ultimo step. Caprile da Nazionale"

Se il Cagliari ha ottenuto importanti risultati in campionato è merito anche del portiere. Il classe 2001, in cinque match disputati, hasoltantoreti ed è risultato decisivo con le sue. Nonostante ciò, il numero 1 rossoblù non è stato convocato dal ct dell'Italia Roberto Mancini . Sul suo portiere, Pisacane ha dichiarato: "Mi ha aiutato tantissimo, è un ragazzo straordinario eindiscusso della squadra. Ha un atteggiamento da veterano, è ambizioso e guida il gruppo. Secondo mee, allo stesso modo, si possono non accettare le decisioni prese dal ct".

Parma, Italia - 22 agosto 2026: Elia Caprile del Cagliari durante la partita di Serie A tra Parma e Cagliari allo Stadio Ennio Tardini. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

Successivamente ha parlato di Maldini, che coi suoi tre gol ha deciso altrettante partite del Cagliari e ha ottenuto la convocazione in Nazionale: "Mi auguro che possa capire che qui ci sono persone che possono aiutarlo nel suo percorso. In passato, con altri giocatori, abbiamo fatto un lavoro importante. Riteniamo che Daniel, qui, possa fare quell'ultimo step". In seguito, ha speso qualche parola anche su Romano, classe 2006 titolare del Casteddu sul quale ci sarebbero diverse big di Serie A: "A centrocampo può fare tutto. Io penso che possa acquisire esperienza stando accanto a Winks".