Un successo, una nuova Italia che cresce, ma un ricordo che resta impossibile da cancellare. Dopo la vittoria contro la Turchia, Roberto Mancini si ferma davanti ai giornalisti e, con poche parole, riporta al centro una figura indelebile come Gianluca Vialli.

Mancini e il ricordo di Vialli: "Ci manca Luca"

Al temrine del 3-1 dell'Italia sulla Turchia al Dall'Ara di Bologna, il commissario tecnico viene chiamato aquesta nuova esperienza sulla panchina azzurra con la precedente: la risposta onesta diè stata netta ed eloquente, andando oltre ai confronti sul rettangolo di gioco e facendoinvece ad una presenza che oggi non c'è più. Ad una domanda su cosa gli mancasse rispetto alla prima esperienza in Nazionale, Mancini ha risposto: "Mi è mancato Vialli". Poche parole, pronunciate con evidenze, prima dell'collettivo da parte della sala stampa, in un momento sensibilmenteper qualsiasi addetto ai lavori, specialmente per Mancini stesso e per ilche lo univa a Vialli, nel calcio e fuori.

BOLOGNA, ITALIA - 04 GIUGNO: Gianluca Vialli (L) e Roberto Mancini, capo allenatore dell'Italia guardano prima della partita di UEFA Nations League League A Gruppo 3 tra Italia e Germania allo stadio Renato Dall'Ara il 04 giugno 2022 a Bologna, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Dalla Sampdoria all'Italia: "Eravamo come fratelli"

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Il riferimento a, scomparso nel gennaio del 2023 dopo una lunga battaglia contro una, è ancora più significativo se si prende in considerazione quantoe Vialli abbiano condiviso in tutti questi anni, prima alla Sampdoria e poi in, con un rapporto che è proseguito anche fuori dal campo, fino alla straordinaria esperienza all'del 2021, culminato con ildell'Italia, quando lo stesso Vialli faceva pare delloazzurro come capo delegazione. Non è la prima volta che Mancini parla pubblicamente dell'amico con grande: poche ore prima del fischio d'inizio del primo confronto contro la Turchia, ai microfoni di Radio Rai, aveva già detto: "" e, ricordando la decisione di lasciare la Nazionale nel 2023, aveva aggiunto: "Mi avrebbe detto di non andare via, e oggi sarebbe qui con tutti noi. Eravamo come fratelli", aveva dichiarato il ct dell'Italia.La commozione arriva al termine di una serata comunque positiva per gli: il 3-1 alla Turchia, firmato da, chiude il primo ciclo di partite del Mancini-bis con segnali. Il ct ha sottolineato inoltre la crescita del gruppo e la possibilità di giocarsi la qualificazione nelle prossime sfide, ma tra i progressi in campo della nuova Nazionale, rimaneche nessun risultato può colmare: quella di