Ci sono storie di fede calcistica che superano ogni confine geografico e politico, trasformando una semplice passione in un vero e proprio stile di vita. Sulla cima del Titano, battuta dal vento e scaldata da un entusiasmo travolgente, batte un cuore fortemente nerazzurro. L'Inter Club San Marino non rappresenta soltanto un punto di ritrovo per i sostenitori della Beneamata, ma incarna una comunità viva, pulsante, capace di macinare migliaia di chilometri ogni anno, di superare ostacoli burocratici e logistici e di portare in tutta Italia e in Europa la voce pulita di un tifo sano, viscerale e genuino. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Andrea Tamagnini, presidente del Club che guida e vive quotidianamente questa splendida realtà per farci raccontare cosa significa tifare Inter a San Marino, tra sogni, aneddoti rocamboleschi e un amore viscerale che non conosce pause.

Dalla nascita sul Titano ai valori del tifo pulito: ecco l'Inter Club San Marino

Partiamo dalle origini: quando e da chi nasce l'idea di fondare l'Inter Club San Marino?

Trovandovi in una Repubblica indipendente, per il Centro Coordinamento Inter Club vi considerate un club "estero" oppure seguite le regole dei club italiani?

San Marino conta poco più di 30.000 abitanti. Quanti soci conta oggi il vostro club? E il bacino d'utenza si limita solo ai sammarinesi?

"L'idea nasce in modo molto naturale. Anni fa facevo parteche all'epoca gestiva anche i tifosi diA un certo punto, nel 2015, capiamo che non possiamo più tenere due club in mano a una sola persona, perché lediventano troppe. Così le strade si dividono e mi faccio carico io di seguire e far nascereIniziamo a operare nel 2016 e nel 2019 ci costituiamo legalmente"."Seguiamo le regole dei club italiani. Si potrebbe pensare che essendo statodovremmo affidarci al coordinamento estero, ma non ha senso: geograficamente ci troviamo all'interno dell'Emilia-Romagna, quindi a livello logistico e burocratico facciamo riferimento al CoordinamentoRappresenta la soluzione più pratica e logica sia per noi che per l'Inter"."I nostri iscritti oscillano abitualmente tra ie i(l'anno scorso eravamo circa 200, quello prima sui 250-260). Accogliamo moltissimi soci dima ne abbiamo anche dalla Valmarecchia, da Rimini e persino da Ravenna, Roma e Milano. Noi non facciamo mai campagne di tesseramento aggressive, perché sul territorio lavorano molto bene anche gli altri club romagnoli. Per noi la cosa fondamentale è che la gente decida di associarsi aled entri nella famiglia Inter; poi, che lo faccia aa Forlì o a Cattolica, poco importa. Ma se scelgono noi, ovviamente, ne siamo felicissimi!".

Tifoso dell'Inter Club San Marino con lo striscione al Mondiale per Club negli USA

Qualche mese fa, durante Cremonese-Inter, il vostro club finisce suo malgrado al centro delle cronache per il petardo lanciato verso Emil Audero, gesto per il quale viene coinvolto un vostro ex socio. Siete tempestivi nel condannare l'atto, dissociandovi ed espellendolo immediatamente. Quanto risulta difficile gestire quel momento a livello d'immagine?

Inter Club San Marino: tra chilometri macinati, trasferte epiche e lo spirito rock di Djed Spence

Da San Marino a Milano ci sono circa tre ore e mezza di macchina. Come vi organizzate per le trasferte a San Siro e per quelle in Europa?

Qual è la trasferta in Italia o in Europa che portate nel cuore e che fa compiere il salto di qualità al vostro gruppo?

"La vera difficoltà in quei giorni, sinceramente, risiede nel fatto che tutti ci tempestano per sapere se sia stato materialmente lui a lanciare ilLa nostra priorità non riguarda mai il salvaguardare l'immagine o il preoccuparci di cosa pensi la gente: chi vuole pensare male e darci deilo fa a prescindere. La nostra unica necessità è quella di prendere in mano la situazione e tracciare una linea netta, prendendo immediatamente leUn nostro socio non può presentarsi in uno stadio con del materialeNoi andiamo a San Siro per fare ilbere una birra e divertirci insieme: per noi l'aggregazione deve essere sana, la sicurezza e la tranquillità di tutti vengono al primo posto"."Per le partite casalinghe cerchiamo sempre di riempire un nostrofisso da 56 posti prenotato un mese prima, sapendo di poter contare anche su una sessantina di nostriPer le partite meno di cartello o infrasettimanali, ci muoviamo invece con deiL'importante, però, è che andiamo praticamente sempre, sia in casa che fuori"."Può sembrare banale, ma è stata la finale diCi ingegniamo per permettere a tutti di partecipare e spalmare le spese altissime. Così, c'è chi parte da Treviso per Bucarest, chi da Bologna per Bucarest, e da lì andiamo tutti insieme a Istanbul. Essendo mia moglie rumena, e avendo noi diverse ore di scalo, ne approfittiamo per andare tutti in centro a Bucarest a mangiare in un locale tipico! Ma dirocambolesche ne viviamo tantissime: coincidenze aeree perse a Dortmund, il mio portafoglio smarrito a Varsavia con relativa corsa disperata in ambasciata, visti sbagliati e ripagati a Riyad, oppure di recente a Madrid, dove per aggiungere persone all'ultimo dormiamo in 7 in una camera! Insomma, viaggiare conè una vera avventura e fa da collante al gruppo".

Tifosi dell'Inter Club San Marino fuori dall'Allianz Arena prima della finale di Champions League 2024-25

Avete un ritrovo fisso a San Marino dove guardate le partite quando non andate allo stadio? Siete attivi anche nei rapporti con le altre tifoserie?

"La nostra sede fisica è il(Break Caffè) a San Marino. Il problema è che noi del direttivo andiamo allo stadio sempre, a tutte le partite. Quindi diventa difficile organizzare e convogliare i soci per un grande ritrovo fisico in sede, se chi gestisce il club in quel momento è in viaggio per Milano! Per quanto riguarda le tifoserie rivali, manteniamo un ottimo rapporto con duefuori dalla Repubblica, a Rimini: ci scambiamo favori sui biglietti per aiutarci a vicenda in modo sanissimo.

Qualche anno fa, con il Roma Club di Rimini, volevamo organizzare un torneo di calcetto. Questo per dimostrare a tutti che le tifoserie avversarie possono divertirsi serenamente, limitandosi al classico sfottò, senza scadere nella violenza o nelle bastonate. Il nostro sogno nel cassetto, in futuro, è proprio quello di organizzare una grande festa del nostro Inter Club a San Marino, per mostrare a tutta la comunità cos'è il vero tifo: aggregazione, passare del tempo in compagnia e divertirsi".

Guardando alla rosa attuale dell'Inter, qual è il giocatore che incarna meglio lo spirito del vostro club?

"Se ti dicessi Bastoni mi menerebbero in due (ride, ndr)! Allora ti dico DjedHa quello stile un po' da deejay, da rocchettaro, è molto elettrico con quelle treccine lunghe. E noi come gruppo siamo molto simili a lui: siamo elettrici e amiamo divertirci! Lo sappiamo che nella sconfitta contro il Brugge fa un errore in campo e che era tanto che non giocava dai Mondiali con l'Inghilterra, ma glifanno parte dello sport, è il calcio. Se chi sta in panchina non sbaglia mai, chi entra e si prende responsabilità rischia di sbagliare. L'importante è il suo spirito e la voglia di rimettersi in gioco!".

Tifosi dell'Inter Club San Marino con il loro striscione a Los Angeles

Un'avventura elettrica che non conosce confini

Quellaè una lezione di passione pura, dove il risultato sul campo fa soltanto da sfondo a qualcosa di molto più grande, ovvero la voglia di staredi condivideree di viaggiare fianco a fianco. Dalle mattinate trascorse in pullman versofino alle notti rocambolesche vissute neglidi tutta Europa, questo gruppo dimostra che il tifo vero non conoscenon alimenta odi inutili e si nutre unicamente digoliardia e rispetto. Che si tratti di soffrire in una camera da sette ao di sognare una grande festa di popolo sulla cima delcontinua a correre sulle ali dell'entusiasmo. Con lo stesso spirito elettrico, sfacciato e generoso di Djede con la certezza incrollabile che, ovunque giochici sarà sempre un pezzo dipronto a cantare a squarciagola per questi colori.