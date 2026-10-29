La sbandata di Como e la disfatta casalinga contro il Bournemouth hanno fatto scricchiolare pesantemente la panchina di Michael Carrick che, però, negli ultimi giorni, a seguito di riunioni con la dirigenza del Manchester United, è stato confermato alla guida dei Red Devils. A 45 ore dalla cruciale sfida di Premier a Stamford Bridge, in casa del Chelsea, il tecnico ha elargito la fiducia ripostagli ai suoi giocatori, partendo da Bruno Fernandes, riconfermato capitano dopo le frizioni al termine della sfida di Champions e la successiva panchina contro le Cherries.

Un nuovo inizio?

Intervenuto pochi minuti fa in conferenza stampa, a meno di due giorni dalla delicatissima trasferta di Londra in casa del, il manager delha lanciato un chiaro messaggio: ". Ci stiamo leccando le ferite perché non abbiamo vinto abbastanza partite, ma c'è l'intensità e la fame di fare meglio".

COMO, ITALY - OCTOBER 21: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, reagisce verso i tifosi dopo la sconfitta della squadra nella partita della Fase a Gironi MD3 della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e Manchester United allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 21 ottobre 2026 a Como, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Interrogato sulla sua permanenza sulla panchina dei Red Devils, nonostante le due vittorie stagionali alle soglie di novembre, non si è detto sorpreso: "No, non sono sorpeso e non ho bisogno rassicurazioni da parte di nessuno. Sono qui per fare il mio lavoro e del mio meglio per la squadra. Sono disperato nel cercare di renderci migliori. Dopo l'ultima partita (persa contro il Bournemouth 0-3, ndr) ero deluso, ma il mio principale obiettivo è stato solo uno: in che modo possiamo fare la differenza?".

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Conferme, rientri e assenze

La situazione più delicata, trascinatasi dalla debacle in casa del, riguardava il capitanoe la serie di accuse che il portoghese aveva mosso nei confronti die del suo staff al termine della partita persa 4-1. L'exè stato punito per le sue parole con la panchina contro il, ma dalle riunioni in settimana con la dirigenza e l'allenatore è emersa la disponibilità di continuare insieme e con la fascia al braccio, come confermato da Carrick: "Bruno è completamente dedicato al club e a migliorare le cose. Per me non cambia nulla e".

MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 01: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, parla con Matheus Cunha e Bruno Fernandes del Manchester United dopo la vittoria della squadra nella partita di Premier League tra Manchester United e Crystal Palace a Old Trafford il 1 marzo 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Tornando al campo, invece, si segnala un rientro importante. Kobbie Mainoo, infatti, è tornato ad allenarsi con la squadra dopo l'infortunio rimediato contro il Tottenham: "È tornato ad allenarsi, quindi è ovviamente una notizia molto positiva per noi avere Kobbie di nuovo". Per un giocatore che rientra a pieno regime, c'è n'è un altro che si ferma a lungo termine: "Sesko starà fuori per un periodo di tempo molto lungo, ma ancora non sappiamo con chiarezza le tempistiche".