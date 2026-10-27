Dopo tutte le voci e i rumors che si sono sovrapposti negli ultimi giorni, il Manchester United ha deciso il futuro di Michael Carrick. I Red Devils sono tornati nel loro ciclo di mediocrità e negatività che li ha contraddistinti negli ultimi anni. L'ex bandiera del club sembrava l'uomo giusto per risollevare questa squadra, dopo il grande risultato conseguito nella stagione passata.

🚨 Manchester United have decided to continue with Michael Carrick as head coach.



Despite Bournemouth and Como defeats, #MUFC hierarchy decides to give Carrick more time to fix things. Player also informed.



Up next: Chelsea-Man United on Saturday. Carrick will be there. pic.twitter.com/ujUzSOj1oB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2026

Carrick rimane al Manchester United

Il tecnico inglese ha rimesso i giocatori nei propri ruoli, facendo dei piccoli aggiustamenti tattici che hanno condotto il club ad un inaspettatoo finale. Il Manchester United ha così sconfitto Arsenal e Manchester City, conquistando la qualificazione in Champions League. Eppure, questo inizio di stagione ha evidenziato ancora una volta tutte le difficoltà ambientali, tecniche e tattiche di questa squadra. I Red Devils non vincono dae la panchina dell'ex centrocampista del club è stata posta in forte pericolo.Negli ultimi giorni, dopo le clamorose debacle europee (con il Como) e nazionali (0-3 contro il Bournemouth) avevano fatto presagire un cambio di allenatore. Un feeling perso con i leader della squadra (Bruno Fernandes) e una decisa discesa nel baratro confermata dai risultati. In settimana si erano già fatti i nomi di alcuni candidati: daa Julian Nagelsmann, passando per Eddie Howe, ex Newcastle. Si attendeva solamente l'annuncio dell'esonero, ma inaspettatamente l'esito della riunione tenutasi stamattina non è stato quello previsto.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, saluta i tifosi dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e AFC Bournemouth, disputata all'Old Trafford il 25 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Nel pomeriggio c'è stata una vera e propria fuga di notizie proveniente dall'ambiente United. Ogni autorevole fonte (The Athletic, Fabrizio Romano, Ben Jacobs...) ha riportato che la dirigenza dei Red Devils, non convinta dai nomi attualmente disponibili, ha deciso di dare ulteriore tempo a Carrick per risollevare la situazione in campo. Informati i giocatori, il gruppo squadra ha ricominciato ad allenarsi in vista della complicata sfida contro il Chelsea, in programma per sabato alle 13:30.