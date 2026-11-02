A una settimana dall'assegnazione del Pallone d'Oro, finito tra le mani di Harry Kane, è tempo di votare nuovamente ma per la squadra dell'anno. Organizzato da FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori, il premio riguarda la formazione che si è contraddistinta maggiormente nel corso dell'anno calcistico. Si tratta dell'unico riconoscimento che viene votato esclusivamente dai calciatori professionisti, ben 19.806, suddivisi in 73 paesi, a differenza della giuria di giornalisti che vota per il Pallone d'Oro. Nella lista dei 26 candidati non mancano le sorprese.

Non c'è Unai Simon, vincitore del trofeo Yashin

Se alla cerimonia organizzata da France Football, per la prima volta a Londra in occasione dei 70 anni dalla prima edizione, a trionfare come miglior portiere era stato, grazie alla vittoria delcon lae forte del record di imbattibilità e di un solo gol subìto, il portiere dell'non è stato scelto dai suoi colleghi. Infatti, nella lista figurano, secondo portiere della Roja proprio alle spalle di Unai Simon.

MADRID, SPAIN - JULY 20: Unai Simon della Spagna festeggia sul palco durante la parata del Trofeo FIFA World Cup 2026 il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La partita finale della FIFA World Cup 2026 si è svolta al New York New Jersey Stadium nel New Jersey tra Spagna e Argentina. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

Per quanto riguarda la difesa, invece, le scelte sono abbastanza prevedibili. Non possono mancare i campioni del mondo Pau Cubarsi e Marc Cucurella, così come rientrano di diritto i campioni d'Inghilterra e vice campioni d'Europa con l'Arsenal Gabriel Magalhaes e William Saliba. Presenti, ovviamente, anche i due terzini più straripanti del panorama europeo, alla seconda vittoria consecutiva della Champions League con il PSG: Achraf Hakimi e Nuno Mendes. Inseriti, infine, Dayot Upamecano e Virgil van Dijk per la loro abilità difensiva e la buona Coppa del Mondo disputata rispettivamente con Francia e Olanda.

Presente Ronaldo

Nella lista dei centrocampisti, a fare specie è l'assenza di, dominatore con ile campione del mondo con la Spagna. La Roja, comunque, viene rappresentata dalla coppia del. Presenti, fresco vincitore della Champions con il PSG,per la conquista della finale Mondiale, macchiata con l'espulsione alla fine dei novanta minuti e Jude Bellingham che, grazie alla rete siglata contro il, ha raggiunto le 50 marcature con i Blancos, superando. Se la presenza diera prevedibile per la completa stagione disputata, sorprende, opaco con il

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 29 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo di Al Nassr festeggia dopo la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Kholood all'Al Awwal Park il 29 ottobre 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. Al Nassr ha sconfitto Al Kholood 5-3. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Per quanto concerne l'attacco, sono presenti i soliti noti: il Pallone d'Oro Kane, il campione del mondo Yamal, il capocannoniere della passata Champions, Liga e Mondiale Mbappé e l'MVP della scorsa edizione della massima competizione continentale europea Kvaratskhelia. Non potevano mancare Haaland, trascinatore della Norvegia fino ai quarti di finale del Mondiale, Olise e Messi, forte degli 8 gol e 4 assist all'età di 39 anni nel massimo palcoscenico globale. La vera sorpresa della lista riguarda colui che è rientrato in questo premio ben 15 volte, il secondo di sempre dietro Messi, ovvero Cristiano Ronaldo.