1 di 10 Prossima scheda 1 di 10

Il weekend degli ex Serie A

Nel weekend degli ex Serie A c’è stato di tutto: imprese da campioni e serate da dimenticare, gioie incontenibili e lacrime vere. Da una parte ci sono Achraf Hakimi, che dopo aver cambiato pelle a Milano è diventato una colonna del club più forte d’Europa e ha firmato cinque gol del Psg tra reti e assist, Olivier Giroud, che a quarant’anni ribalta le partite da subentrato, e Niklas Füllkrug, che si è messo in testa di prendersi la Bundesliga.

Dall’altra gli episodi che raccontano il lato più ingrato del calcio: le espulsioni che hanno condannato il River nel Superclasico, con Martinez Quarta e Gonzalo Montiel costretti a lasciare il campo, e l’autogol di Zion Suzuki in Premier League, arrivato al termine di una partita fino a quel momento da protagonista. In mezzo ci sono le lacrime di Paulo Fonseca, commosso al triplice fischio mentre il suo futuro si decide tra Lione e Lisbona,

1 di 10 Prossima scheda 1 di 10