Il centrocampista francese del Real Madrid rompe il silenzio sull'episodio che aveva scosso lo spogliatoio blancos a maggio.
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Il caso Tchouamèni-Valverde torna a far parlare di sé. A distanza di mesi dall'episodio che aveva acceso i riflettori sul clima teso nello spogliatoio del Real Madrid, Aurèlien Tchouamèni ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti, ridimensionando le ricostruzioni circolate dopo l'accaduto. Intervistato dal The Bridge, il centrocampista francese ha negato che tra lui e Federico Valverde ci sia stata una vera e propria rissa. Una precisazione importante, accompagnata però dal riconoscimento che qualcosa di spiacevole è effettivamente successo.
La ricostruzione di Tchouamèni ed il rapporto ad oggi con ValverdeIl francese ha dichiarato: "Nello spogliatoio possono succedere delle cose, è vero, ma non abbiamo mai fatto a pugni", ammettendo che l'episodio non fosse stato del tutto privo di tensioni. Tchouamèni ha inoltre sottolineato come, quando si parla di Real Madrid, anche un episodio circoscritto possa assumere proporzioni mediatiche enormi.
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Il Real Madrid intervenne aprendo procedimenti disciplinari nei confronti di entrambi i calciatori. L'8 maggio il club annunciò una sanzione record di 500.000 euro per ciascuno, comunicando che i due giocatori avevano espresso il proprio rammarico e si erano scusati reciprocamente. Fin da subito, però, la ricostruzione dell'accaduto era stata oggetto di precisazioni. Lo stesso Valverde aveva negato pubblicamente che uno dei due avesse colpito l'altro, contestando le versioni più estreme circolate sulla vicenda.
Il passaggio più significativo delle dichiarazioni di Tchouamèni riguardano il presente ed il rapporto tra i due centrocampisti blancos. Il centrocampista francese ha assicurato che tra lui e Valverde non esistono problemi e che l'episodio non ha compromesso il loro rapporto, raccontando anche che dopo quanto accaduto, molte persone lo avevano contattato per sapere cosa fosse successo. Una situazione che, a suo giudizio, dimostra quanto sia difficile mantenere la riservatezza quando ogni episodio che coinvolge il Real Madrid diventa immediatamente oggetto di attenzione.
Resta quindi la distinzione tra quanto è stato confermato dai diretti interessati e le ricostruzioni più controverse diffuse nei mesi scorsi. Il messaggio di Tchouamèni, in ogni caso, è chiaro: quanto accaduto appartiene al passato e, almeno secondo il centrocampista, non rappresenta più un problema per lo spogliatoio blancos.
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