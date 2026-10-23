Il caso Tchouamèni-Valverde torna a far parlare di sé. A distanza di mesi dall'episodio che aveva acceso i riflettori sul clima teso nello spogliatoio del Real Madrid, Aurèlien Tchouamèni ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti, ridimensionando le ricostruzioni circolate dopo l'accaduto. Intervistato dal The Bridge, il centrocampista francese ha negato che tra lui e Federico Valverde ci sia stata una vera e propria rissa. Una precisazione importante, accompagnata però dal riconoscimento che qualcosa di spiacevole è effettivamente successo.

La ricostruzione di Tchouamèni ed il rapporto ad oggi con Valverde

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Il francese ha dichiarato: "Nello spogliatoio possono succedere delle cose, è vero, ma non abbiamo mai fatto a pugni", ammettendo che l'episodio non fosse stato del tutto privo di tensioni. Tchouamèni ha inoltre sottolineato come, quando si parla di Real Madrid, anche un episodio circoscritto possa assumere proporzioni mediatiche enormi.Per comprendere il peso delle dichiarazioni del centrocampista francese bisogna tornare al maggio 2026, quando il confronto tra il francese e Valverde finì al centro delle cronache sportive. La vicenda era nata da un contrasto durante un allenamento e si era poi sviluppata in ulteriori momenti di tensione, durante la quale

Il Real Madrid intervenne aprendo procedimenti disciplinari nei confronti di entrambi i calciatori. L'8 maggio il club annunciò una sanzione record di 500.000 euro per ciascuno, comunicando che i due giocatori avevano espresso il proprio rammarico e si erano scusati reciprocamente. Fin da subito, però, la ricostruzione dell'accaduto era stata oggetto di precisazioni. Lo stesso Valverde aveva negato pubblicamente che uno dei due avesse colpito l'altro, contestando le versioni più estreme circolate sulla vicenda.

MADRID, SPAGNA - 19 FEBBRAIO: Savinho del Manchester City viene contrastato da Aurélien Tchouaméni, Rodrygo e Federico Valverde del Real Madrid durante la partita di ritorno degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2024/25 tra Real Madrid C.F. e Manchester City, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 19 febbraio 2025 a Madrid, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il passaggio più significativo delle dichiarazioni di Tchouamèni riguardano il presente ed il rapporto tra i due centrocampisti blancos. Il centrocampista francese ha assicurato che tra lui e Valverde non esistono problemi e che l'episodio non ha compromesso il loro rapporto, raccontando anche che dopo quanto accaduto, molte persone lo avevano contattato per sapere cosa fosse successo. Una situazione che, a suo giudizio, dimostra quanto sia difficile mantenere la riservatezza quando ogni episodio che coinvolge il Real Madrid diventa immediatamente oggetto di attenzione.

Resta quindi la distinzione tra quanto è stato confermato dai diretti interessati e le ricostruzioni più controverse diffuse nei mesi scorsi. Il messaggio di Tchouamèni, in ogni caso, è chiaro: quanto accaduto appartiene al passato e, almeno secondo il centrocampista, non rappresenta più un problema per lo spogliatoio blancos.