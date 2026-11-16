Al termine di una partita in Coppa di Sassonia, con protagoniste le formazioni del Radefelder SV e del Radeberger SV, si è scatenata una vergogna. Giunge notizia dalla Germania, infatti, che un calciatore della formazione di casa sarebbe stato steso e picchiato da quattro persone ancora ignote. A provocare l'alterco e la tensione sarebbe stata la scomparsa di uno striscione, con il giocatore che ha cominciato a inseguire i presunti colpevoli del furto. Neanche a dirlo, entrambi i club hanno preso le distanze dalla lite, condannando fermamente l'episodio. Inoltre, si auspica di risalire presto a generalità e volti dei responsabili.

Vergogna in Coppa di Sassonia, calciatore picchiato e caccia ai responsabili

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Doveva essere una normale partita di calcio con in palio la qualificazione aidi Coppa di Sassonia. La gara, ricca di gol, si è conclusa, decretando il passaggio del turno del Radefelder. In svantaggio per ben tre volte durante il match, lo ha vinto soltanto dopo tempi supplementari. La partita, però, non si è esaurita come atteso soltanto sul campo, ma ha avuto strascichi vergognosi oltre il fischio finale.Il club tedesco ha postato sui suoi profili social un commento a caldo a riguardo dell'episodio descritto in apertura: "". Inevitabilmente, un pensiero è stato rivolto al proprio tesserato, augurandogli un'immediata guarigione.Intanto, anche gli avversari del Radeberger hanno espresso il loro dissenso per il fatto: "Il nostro cordoglio va al giocatore colpito del Radefelder SV. Gli auguriamo una guarigione rapida e completa". Ancora si legge: "Il calcio dovrebbe unire le persone, creare comunità ed essere caratterizzato dal rispetto reciproco". La polizia èper risalire alla verità.