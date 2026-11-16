Dopo una partita spettacolare e il successo per 5-4 ai supplementari, il Radefelder invoca che vengano trovati i balordi
Lipsia, il derby di coppa si ferma sull'8-7: delirio Lokomotive
Al termine di una partita in Coppa di Sassonia, con protagoniste le formazioni del Radefelder SV e del Radeberger SV, si è scatenata una vergogna. Giunge notizia dalla Germania, infatti, che un calciatore della formazione di casa sarebbe stato steso e picchiato da quattro persone ancora ignote. A provocare l'alterco e la tensione sarebbe stata la scomparsa di uno striscione, con il giocatore che ha cominciato a inseguire i presunti colpevoli del furto. Neanche a dirlo, entrambi i club hanno preso le distanze dalla lite, condannando fermamente l'episodio. Inoltre, si auspica di risalire presto a generalità e volti dei responsabili.
Vergogna in Coppa di Sassonia, calciatore picchiato e caccia ai responsabiliDoveva essere una normale partita di calcio con in palio la qualificazione ai quarti di finale di Coppa di Sassonia. La gara, ricca di gol, si è conclusa 5-4 per i padroni di casa, decretando il passaggio del turno del Radefelder. In svantaggio per ben tre volte durante il match, lo ha vinto soltanto dopo tempi supplementari. La partita, però, non si è esaurita come atteso soltanto sul campo, ma ha avuto strascichi vergognosi oltre il fischio finale.
Caricamento post Instagram...
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA