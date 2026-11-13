La Germania si appresta a giocare le ultime due gare della fase a gironi di UEFA Nations League. I tedeschi, durante questa sosta per le nazionali, sono impegnati con Serbia e Olanda. Al momento terzi nel proprio girone, necessitano di punti preziosi per puntare dritti ai quarti di finale. Intanto, il ben informato portale della BILD ha svelato quali siano state le reazioni dei calciatori della nazionale su cui non ha puntato il Commissario Tecnico Jurgen Klopp. Da Undav a Goretzka, passando per Woltemade, Beier e Stiller, scopriamo di seguito le varie considerazioni sui big esclusi dall'ex Borussia Dortmund e Liverpool.

Germania, cosa pensa Klopp di Woltemade e degli altri epurati?

Partendo da Deniz, Klopp non lo ha mai direttamente nominato e coinvolto. Attaccante dello Stoccarda, fin qui non ha ancoranelle nove presenze in Bundesliga. L'auspicio del giocatore è quello di riuscire a convincere il tecnico, migliorando le sue prestazioni. Nick, dal canto proprio, sapeva già da due settimane circa di non poter strappare stavolta la convocazione del CT. L'ex Newcastle non ha fin qui brillato con la Juventus, ma per lui le porte rimangono totalmente aperte.

HERZOGENAURACH, GERMANIA - 12 NOVEMBRE: Wael Mohya della Germania ascolta le istruzioni di Jürgen Klopp, allenatore della Germania, durante l'allenamento del 12 novembre 2026 a Herzogenaurach, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Jonathan Burkardt, 26enne del Francoforte, è rimasto alquanto deluso per la scelta maturata da Klopp, pur comprendendone i motivi. Adesso, sta sfruttando al massimo la sosta per tornare in piena forma. L'ex Bayern Monaco, oggi all'Aston Villa, Leon Goretzka non si aspettava di essere convocato, ma spera di avere maggiore considerazione in vista della sosta nazionali di marzo.

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Maximilianha discusso personalmente con Klopp della decisione. Beier è valutato positivamente dal CT, ma sono le caratteristiche tecniche e la disposizione tattica a non combaciare del tutto. Nel Borussia Dortmund, Beier gioca da attaccante esterno a sinistra e non è stato convocato per la seconda sosta consecutiva. Angelo, infine, non è stato considerato da Klopp. Al momento è infortunato agli adduttori e, pur avendo voluto viaggiare durante la sosta, i dirigenti dello Stoccarda gli hanno caldamente consigliato di concentrarsi sul ritorno in campo.