Dalla punizione contro i tedeschi del Bayern, all'autorete nel mondiale: Serbia Germania nel ricordo di Mihajlović
Tra le sfide della 5° giornata di Nation League, certamente non brilla per importanza, Serbia-Germania. Praticamente retrocessi gli slavi, ancora a secco di punti. Piccolissime possibilità di qualificazione per i tedeschi. Soltanto che, la macchina del pensiero, si mette in moto facilmente e così pensi alla Serbia. Alla passione immensa che questo popolo riversa in alcuni sport come il basket e come il calcio ovviamente. Serbia Germania si gioca a Belgrado, come logico che sia. Allo stadio Rajko Mitić, che a molti non rievoca nulla. Questo perché tanti di noi lo ricordano col nome di Marakàna.
La grande Stella RossaI sentimenti, si nutrono nel giardino dei ricordi. E così, Marakàna, diventa subito Stella Rossa, e se dici Stella Rossa non puoi non tornare ai primi anni ’90, a quella squadra di fenomeni che incantò l’Europa tutta. Che per la prima ed unica volta portò il calcio balcanico in cima al continente! Allora la curiosità, che alle volte è una belva insaziabile, ti porta dritta tra le pagine di quella storia. E finalmente arrivi alla semifinale di Coppa dei Campioni 1990-91. Ed è lì che trovi il Bayern di Monaco. E finalmente Serbia e Germania trovano il posto che meritano in questo racconto.
Ma una storia che valga la pena di essere raccontata, necessita naturalmente di un protagonista. L’andata di quel doppio incontro si giocò in Baviera. La vittoria per 1-2 degli ospiti spaventò moderatamente i freddi teutonici, che come loro consuetudine, lasciano poco spazio ai sentimentalismi. Due settimane più tardi i campioni tedeschi arrivarono a Belgrado con la consapevolezza di essere superiori, o semplicemente predisposti geneticamente a giocare finali e alzare trofei.
Il talento slavoSulla panchina della Stella siede Ljupko Petrovic, un bosniaco schivo e silenzioso. Non proprio il profilo dell’eroe romantico. Ma Petrovic ha un dono: sa leggere il talento. Questa grande capacità gli permette di portare il Vojvodina, a vincere un titolo storico nel 1989, proprio contro la Stella Rossa. In quella squadra impara a riconoscere talenti. E proprio uno di quei ragazzini terribili gli darà gloria eterna. Lo vuole fortemente con se a Belgrado, forse perché si è innamorato di quel piede sinistro e di quel modo unico di calciare da fermo.
La notte di BelgradoVerso la metà del primo tempo, il genio di Savicevic, sguscia dalla lampada e costringe Strunz a spendere un cartellino per fermarlo. Siamo a circa 30 metri dalla porta. Sulla palla c’è proprio quel ragazzino portato da Petrovic. Il mondo del calcio, ancora non sa, quanto può essere letale da quella posizione. Ma lo imparerà presto. Calcia una palla avvelenata alla destra di Aumann, che resta attonito.
Si va al riposo col risultato di 1-0. Questo potrebbe rappresentare il finale di qualsiasi storia, se non ci fossero i tedeschi di mezzo. Infatti bastano 5 minuti di offensiva costante, ai panzer di Heynckes, per ribaltare tutto. Al 90°, con lo stesso risultato dell’andata, gli spalti del Marakàna cadono in uno strano silenzio angoscioso. Come se avessero visto il sogno della finale, accarezzato a lungo e poi svanito.
Il suo piede sinistroMa è proprio allora che il destino decide di mettersi al lavoro. Su una palla appoggiata in dietro da Prosinecki arriva lui, Siniša Mihajlović, il nostro protagonista. Quello voluto da Petrovic. Sgancia in area, una palla mortifera, che Augenthaler, nel tentativo di intervenire, infila nella sua porta. Il resto è storia conosciuta. Il popolo tedesco si prese anni dopo una piccola rivincita personale verso quel ragazzo.
Nei gironi del mondiale francese, proprio un autorete di Mihajlović, permise alla Germania di pareggiare e di qualificarsi agli ottavi come prima del raggruppamento. Nel ‘98 il mondo balcanico era già completamente trasformato. Disgregato sotto i colpi di una guerra fratricida. Quel successo del 1991, fu l’ultima cena di una Jugoslavia unita, dipinta da un sinistro magico, che non c’è più.
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