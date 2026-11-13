Tra le sfide della 5° giornata di Nation League, certamente non brilla per importanza, Serbia-Germania. Praticamente retrocessi gli slavi, ancora a secco di punti. Piccolissime possibilità di qualificazione per i tedeschi. Soltanto che, la macchina del pensiero, si mette in moto facilmente e così pensi alla Serbia. Alla passione immensa che questo popolo riversa in alcuni sport come il basket e come il calcio ovviamente. Serbia Germania si gioca a Belgrado, come logico che sia. Allo stadio Rajko Mitić, che a molti non rievoca nulla. Questo perché tanti di noi lo ricordano col nome di Marakàna.

La grande Stella Rossa

I sentimenti, si nutrono nel giardino dei ricordi. E così, Marakàna, diventa subito, e se dici Stella Rossa non puoi non tornare ai primi anni ’90, a quella squadra di fenomeni che incantò l’Europa tutta. Che per la prima ed unica volta portò il calcio balcanicoAllora la curiosità, che alle volte è una belva insaziabile, ti porta dritta tra le pagine di quella storia. E finalmente arrivi alla semifinale di. Ed è lì che trovi il. E finalmente Serbia e Germania trovano il posto che meritano in questo racconto.

I calciatori della Stella Rossa festeggiano con il trofeo dopo la finale della 36ª Coppa dei Campioni tra Stella Rossa Belgrado e Olympique Marsiglia, disputata allo stadio San Nicola di Bari, in Puglia, il 29 maggio 1991. La Stella Rossa ha vinto l'incontro per 5-3 ai tiri di rigore, dopo che la partita si era conclusa sullo 0-0 al termine dei tempi supplementari. (Foto di Bongarts/Getty Images)

Ma una storia che valga la pena di essere raccontata, necessita naturalmente di un protagonista. L’andata di quel doppio incontro si giocò in Baviera. La vittoria per 1-2 degli ospiti spaventò moderatamente i freddi teutonici, che come loro consuetudine, lasciano poco spazio ai sentimentalismi. Due settimane più tardi i campioni tedeschi arrivarono a Belgrado con la consapevolezza di essere superiori, o semplicemente predisposti geneticamente a giocare finali e alzare trofei.

Il talento slavo

Sulla panchina della Stella siede, un bosniaco schivo e silenzioso. Non proprio il profilo dell’eroe romantico. Ma Petrovic ha un dono:Questa grande capacità gli permette di portare ila vincere un titolo storico nel 1989, proprio contro la Stella Rossa. In quella squadra impara a riconoscere talenti. E proprio uno di quei ragazzini terribili gli darà gloria eterna. Lo vuole fortemente con se a Belgrado, forse perché si è innamorato di quele di quel modo unico di calciare da fermo.

ROMA, ITALIA - 5 OTTOBRE: Siniša Mihajlović della Lazio segna durante la partita di Serie A tra Lazio e Chievo allo Stadio Olimpico, il 5 ottobre 2003 a Roma, Italia. (Foto di Getty Images)

La notte di Belgrado

Verso la metà del primo tempo, il genio di, sguscia dalla lampada e costringea spendere un cartellino per fermarlo. Siamo a circa 30 metri dalla porta. Sulla palla c’è proprio quel ragazzino portato da Petrovic. Il mondo del calcio, ancora non sa, quanto può essere letale da quella posizione.Calcia una palla avvelenata alla destra di, che resta attonito.

Si va al riposo col risultato di 1-0. Questo potrebbe rappresentare il finale di qualsiasi storia, se non ci fossero i tedeschi di mezzo. Infatti bastano 5 minuti di offensiva costante, ai panzer di Heynckes, per ribaltare tutto. Al 90°, con lo stesso risultato dell’andata, gli spalti del Marakàna cadono in uno strano silenzio angoscioso. Come se avessero visto il sogno della finale, accarezzato a lungo e poi svanito.

14 settembre 2000: i tifosi della Stella Rossa Belgrado si fanno sentire durante la partita di andata del primo turno di Coppa UEFA contro il Leicester City, a Filbert Street, a Leicester, in Inghilterra. L'incontro è terminato con un pareggio per 1-1. Credito obbligatorio: Ben Radford / Allsport

Il suo piede sinistro

Ma è proprio allora che il destino decide di mettersi al lavoro. Su una palla appoggiata in dietro daarriva lui,Quello voluto da Petrovic. Sgancia in area, una palla mortifera, che, nel tentativo di intervenire, infila nella sua porta. Il resto è storia conosciuta. Il popolo tedesco si prese anni dopo una piccola rivincita personale verso quel ragazzo.

Nei gironi del mondiale francese, proprio un autorete di Mihajlović, permise alla Germania di pareggiare e di qualificarsi agli ottavi come prima del raggruppamento. Nel ‘98 il mondo balcanico era già completamente trasformato. Disgregato sotto i colpi di una guerra fratricida. Quel successo del 1991, fu l’ultima cena di una Jugoslavia unita, dipinta da un sinistro magico, che non c’è più.